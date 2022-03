Cisza to dziś dobro luksusowe. E-hałas jest wszędzie

Pisząc te słowa, siedzę w domowym biurze przepełnionym elektroniką. Na co dzień nie myślę o konkretnych źródłach elektronicznych odgłosów, ale gdy rozprawiłem się z brzęczącą świetlówką, zacząłem podliczać, skąd jeszcze słyszę mniej lub bardziej uporczywe brzęczenie i aż mnie zmroziło. Hałasuje ładowarka od laptopa, którą mam pod biurkiem. Brzęczą głośniki, bo szkoda mi było pieniędzy na droższy, lepiej ekranowany model. Posiadacze aparatów Canona z pewnością znają też donośne, irytujące bzyczenie ładowarki, gdy znajdujący się w niej akumulator naładuje się do pełna. Ciche piszczenie cewek dobiega też z testowego laptopa, którego mam na biurku. To żaden wymysł - to zupełnie normalne. Płynący w instalacji elektrycznej prąd zmienny powoduje fluktuację pola magnetycznego, co wywołuje wibrację. Każdy sprzęt elektroniczny wydaje z siebie hałas, choć tylko te o wyższym woltażu robią to w sposób wyraźny.