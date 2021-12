Na świecie dzieje się tyle, że warto być na bieżąco - ułatwią to Wiadomości w przeglądarce Huawei

Wiadomości to serwis, który oferuje niekończący się strumień informacji na głównym ekranie przeglądarki. Jeżeli używamy telefonu marki Huawei, to mamy już go w przeglądarce Huawei. Jeżeli korzystamy z telefonu innych marek, to nic straconego — wystarczy, że pobierzemy doskonałą przeglądarkę Petal. Tam również znajdziemy Wiadomości, do których dostęp jest całkowicie bezpłatny, a przeglądanie ich jest bardzo wygodne. Na górnym pasku znajdziemy kategorie, według których posegregowane są informacje. Sami możemy wybrać jakie kategorie mają nam się wyświetlać oraz w jakiej kolejności, a mamy do wyboru: Najnowsze, Sport, Rozrywka, Nauka i Technika, Wideo oraz świetna zakładka o nazwie Podcasty, z której sam często korzystam.