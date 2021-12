Tormentor zapowiada się na najbrutalniejszą polską grę

Tormentor umożliwia torturowanie i mordowanie ludzi przed kamerą. Do tego w grze znajdzie się prosty edytor ofiar. Ten element budzi moje szczególne zaniepokojenie. Jeśli gracze będą mogli tworzyć awatary znajomych - np. rówieśników ze szkoły - a następnie rozczłonkowywać je oraz brutalnie zabijać, taka wiralowa "zabawa" może negatywnie wpływać na wiele osób. Wizja, w której szkolni dręczyciele mordują w grze awatary znajomych, a później wrzucają klipy do mediów społecznościowych, zdecydowanie do mnie nie przemawia. A jestem wielkim fanem survival horrorów.