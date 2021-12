Ktoś podszywa się pod Samsunga. Rzecznik ostrzega przed fałszywym sklepem

To jednoznacznie pokazuje, że mamy do czynienia z fałszerzami, którzy próbują podpiąć się pod sklep Samsunga. W zakładce Kontakt znajdują się informacje adresowa do prawdziwej siedziby Samsunga. Jest też podany REGON, NIP i KRS, przy czym ponownie są to dane Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Z kolei w zakładce O nas są podane następujące dane: