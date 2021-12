Złamano zabezpieczenia Netfliksa, Amazona i Disneya. Skorzystasz, będą kłopoty

Tak jak nie ma darmowych obiadów, tak nie ma czegoś takiego jak darmowy dostęp do serwisów, które wymagają opłaty subskrypcyjnej. Powiedzmy sobie wprost, że każda próba wykorzystania narzędzia, takiego jak opisane wyżej, to nic więcej jak kradzież i… brak szacunku do własnego czasu.



Dostęp do popularnych serwisów VOD, czy to w Polsce, czy zagranicą, kosztuje śmieszne grosze w porównaniu do tego, ile dostajemy w zamian. Mimo to nie brakuje cwaniaków, kombinujących jak tu przyoszczędzić 50 zł miesięcznie, marnując jednocześnie mnóstwo czasu na wyszukiwaniu pirackich narzędzi, albo trolli poczuwających się do roli współczesnych Robin Hoodów, którzy „nie będą płacić przebrzydłym korporacjom” (jest na to proste rozwiązanie: nie chcesz płacić, nie korzystaj).