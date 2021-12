Simon George, entuzjasta modelarstwa, postanowił zbudować 60-metrowy model brytyjskiego systemu kolejowego. To, wedle jego wiedzy, największa makieta odzwierciedlająca brytyjską kolej. Miał tylko jeden problem. Obawiał się, że jak dziewczyna dowie się o jego pasji, to rzuci go w diabły na rzecz bardziej dojrzałego dżentelmena.