Co do zasady: jak najbardziej, jeszcze jak! 667 GB dostępne dla użytkownika wymusza stałe żonglowanie zainstalowanymi tytułami. Nawet biorąc pod uwagę to, że gry na nową generację konsol potrafią być mniejsze niż ich odpowiedniki na starej generacji (kod nie musi być już duplikowany, co było znaną praktyką w dobie HDD), to i tak bardzo łatwo jest zapchać SSD w PS5.