Jak nic oblejemy. Nadchodzi wielki test kompetencji cyfrowych dla Polaków

I wcale nie jest to ich wina – mówimy bowiem o ludziach, którzy nie znają już świata bez Google’a i błyskawicznego dostępu do informacji. Osobach, które są nauczone, że od zadania pytania do uzyskania odpowiedzi dzieli ich tylko kilka sekund spędzonych w wyszukiwarce. Niestety odpowiedzi, które daje wyszukiwarka, są zazwyczaj niekompletne i powierzchowne, a znalezienie rzetelnych informacji nadal wymaga samodzielnego zagłębienia się w temat. Co niestety wymaga skupienia, czyli umiejętności, z której młode pokolenie zostało ograbione za sprawą popularności social mediów i oferowanej przez nie natychmiastowej gratyfikacji.