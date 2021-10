Teorie spiskowe: Finlandia nie istnieje. W to wierzą ludzie

Mimo tego, że wszyscy mamy tendencję do wierzenia w teorie spiskowe, niektórzy z nas wykazują tę cechę w większym stopniu. Jak wykazały badania, gdy uwierzymy w jedną z nich, coraz łatwiej uwierzyć nam w kolejne. Każda kolejna może być coraz bardziej „odlotowa”, aż w końcu docieramy do takich, co do których czasami nie wiadomo, czy nie powstały jako żart. Niektóre nawet na pewno powstały jako żart - a niektórzy i tak w nie wierzą.