Zostałem zaskoczony tym, jak pokaźny jest gadżet. Lodówka to replika konsoli Xbox Series X w skali 1,5 do 1. Gdybyśmy wyjęli z niej regały, do środka zmieści się prawdziwa konsola Microsoftu. Raczej nie powinno być problemu, by chłodzić w niej nie tylko napoje w puszkach, ale również średniej wielkości butelki. Z kolei wąskie półki na drzwiczkach nadadzą się do przechowywania chłodzonych smakołyków, jak np. trzymane w lodówce batony.