Telefony Huawei pozbyły się jednej z największych wad. Możesz już zapłacić zbliżeniowo przez BLIK-a

Zbliżeniowy BLIK trafia do coraz większej liczby aplikacji bankowych i jest to świetna wiadomość dla posiadaczy smartfonów Huawei pozbawionych usług Google. Do tej pory duża część banków do płatności zbliżeniowych wykorzystywała usługę Google Pay, która jest częścią ekosystemu GMS, i co za tym idzie, nie była dostępna na nowych urządzeniach Huaweia.