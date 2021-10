Grafika jest ważna. Zapomnieliśmy jednak, że od niej ważniejsza jest rozgrywka. Co z tego, że piękne Night City odbija promienie latarni w kałużach, gdy Cyberpunk 2077 zawodzi samą rozgrywką. Co z tego, że Far Cry 6 zachwyca wyspą Yara, gdy niemal od początku czujemy, iż podano nam odgrzewany kotlet. Wtedy pojawia się shinobi z Sekiro, wyposażony w doskonałą, dopracowaną w każdym calu mechanikę walki bronią białą, jednym cięciem zgarniając dla siebie tytuł gry roku. Gdy spojrzymy na zwycięzców GOTY prestiżowych organizacji BAFTA, DICE czy The Game Awards, główne nagrody zgarniają takie gry jak Hades, Animal Crossing: New Horizons czy nawet Untitled Goose Game. Można o nich napisać wiele dobrego, ale na pewno nie to, że to graficzne benchmarki. Nawet tak rozwinięte wizualnie tytuły jak God of War czy The Last of Us Part II przyćmiewają oprawę graficzną niezwykle bogatą narracją i rozbudowaną mechaniką walki.