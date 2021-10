Czy używamy tylko 10% mózgu?

Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów na temat ludzkiego mózgu (o ile nie najbardziej rozpowszechniony). Wymyślony został na początku XX wieku przez motywacyjnych mówców (tak, wtedy też tacy byli), chcących przekonać swoich słuchaczy, ile są w stanie osiągnąć, jeśli tylko się postarają. Miało to wskazywać na ogrom niewykorzystanego potencjału drzemiącego w ludziach. Na przykład w wydanej w 1908 roku książce Peace Power and Plenty (Spokój, władza i bogactwo), autor pisze, abyśmy myśleli o różnych rzeczach, o których dotąd nie myśleliśmy - co uruchomi takie obszary w naszym mózgu, które dotąd leżały odłogiem.