Rzecz się stała niebywała. Adobe daje coś za darmo

Plan fotograficzny jest najtańszym pakietem, jaki można kupić u Adobe w ramach Creative Cloud. Za 12,29 euro miesięcznie dostajemy dostęp do Photoshopa, Lightrooma Calssic i Lightrooma CC, a więc do gotowego pakietu programów przeznaczonych dla fotografów. Adobe dodaje do tego usługę Portfolio i chmurę na zdjęcia, a teraz dochodzą do tego jeszce dwa wspomniane wyżej programy.