TVP jak TVN i Polsat. Telewizja Publiczna stawia na wykreowaną rzeczywistość

Niektórzy twierdzą pewnie, że TVP akurat od dawna wykorzystuje alternatywną rzeczywistość, ale tym razem chodzi głównie o technologię. Stacja zaprezentowała, do czego można wykorzystać graficzne sztuczki. Co ważne, nie chodzi o przeróbki z Donaldem Tuskiem.

Prezenterka stoi obok rzeki. Nagle zaczyna padać ulewny deszcz i poziom wody gwałtownie się podnosi. Niebezpieczeństwo? Ani trochę, bo całość to tylko wirtualna symulacja – choć faktycznie prezentowane jest to widzowi tak, jakby kobieta była na miejscu.

Prawie, bo akurat cała ta oprawa bardziej przypomina materiały z gry z 1998 roku. Jeśli przesadzam, to raczej odrobinę. Potem jest trochę lepiej, kiedy prowadząca pokazuje, do czego może doprowadzić powódź, ale i tak trąci to trochę myszką.

Oczywiście nie o graficzne fajerwerki tu chodzi, a o możliwość zaprezentowania różnych wydarzeń za pomocą wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Te mają być pokazywane w „Wiadomościach” (oj, jeśli autorzy prezentacji wykażą się podobną kreatywnością, co „paskowi” – będzie ciekawie) czy innych programach TVP info. TVP współpracując z Platige Image – a więc jednak nie lada fachowcami – dołącza tym samym do TVN-u i Polsatu, które także korzystają z podobnych rozwiązań.

Teraz TVP, wcześniej TVN i Polsat

Dla Telewizji Polskiej to kolejna zmiana. Wcześniej zapowiedziano, że TVP otworzy się na młodych widzów: TVP Teen ma być kanałem dla osób, które wyrosły z nadawanego od 2014 roku TVP ABC. W planach jest również platforma cyfrowa TVP z dekoderem DVB-T2. Będzie to urządzenie hybrydowe łączące telewizję naziemną z tą online. Dzięki temu z poziomu dekodera podłączonego do internetu będzie można wygodnie oglądać powtórki transmisji wyemitowanych wcześniej oraz uzyskać dostęp do biblioteki VOD.