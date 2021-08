Philips w końcu zaprezentował swój tegoroczny sztandarowy telewizor. Jak nietrudno się domyślić, ponownie jest to telewizor OLED z linii produktowej 9xx. Tym razem jednak nie ma powodów do najmniejszego wstydu. Philips OLED936 z systemem dźwięku Bowers & Wilkins, podwójnym procesorem P5, Androidem TV 10 i złączami HDMI 2.1 zapowiada się na mocnego pretendenta do miana najlepszego telewizora roku.