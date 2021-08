Pomysł na jednolity standard ładowania nie umarł. USB-C będzie królować w Unii

Ostatni raz o projekcie rezolucji w sprawie jednolitego standardu ładowania pisaliśmy w styczniu 2020 r . Wtedy to projekt stworzony m.in. przez Różę Thun wpłynął do parlamentu i… nastała cisza.

Jest projekt rezolucji w sprawie jednej ładowarki do urządzeń mobilnych. Apple już broni się rękami i nogami

Jednolity standard ładowania jest nam potrzebny.

Fakt, że większość urządzeń już korzysta z USB-C, ale nadal nie brakuje nowych sprzętów, do których ta wtyczka nie pasuje. Oczywiście jako pierwszy do głowy przychodzi Apple ze swoim standardem Lightning, którego gigant z Cupertino nie ma zamiaru porzucać, ale nie tylko; nadal nie brakuje słuchawek ładowanych portem microUSB, podobnie jak czytników e-booków, z Kindle’em na czele.

Nie mówiąc już o patologicznych sytuacjach z rynku akcesoriów, np. myszek dla graczy, gdzie myszka jest ładowana nie tylko portem microUSB, ale do tego wyłącznie dedykowanym kablem, uformowanym tak, by pasował do konstrukcji urządzenia (patrzę na ciebie, Logitech!).