Aż pięć nowych budynków powstanie w ramach rozbudowy działu sprzętowego Google’a. Jeżeli ktoś jeszcze wątpi, że Google nie ma ambitnych planów względem Pixeli i Nestów, to czas zrewidować poglądy.

W ramach nowego kompleksu znajdzie się miejsce nie tylko na przestrzeń biurową, ale też na sekcje badań i rozwoju, projektowania procesów technologicznych czy nawet na dużą przestrzeń magazynową. Tak właściwie, to raptem 20 proc. całej powierzchni ma być przeznaczone dla pracowników biurowych. Reszta dla uczonych i inżynierów.

Google Midpoint. Centrum badań i rozwoju dla Google Pixel, Google Nest i reszty.

Google słynie ze swoich udogodnień dla zatrudnionych pracowników. Podobne atrakcje mają ich czekać w projektowanym Midpoincie. Plany sugerują, że największa część kompleksu poświęcona będzie urządzeniom Nest – ale to przedwczesny wniosek, który może wynikać z niewłaściwej interpretacji planów Midpointa.

Zatrudnionym inżynierom niezmiennie będzie przewodził Rick Osterloh. Na dziś urządzenia Nest i Pixel to co najwyżej rynkowe ciekawostki, które mają dużo niższe udziały niż konkurujące produkty od innych producentów. Sprzęt ten nawet nie jest dostępny w oficjalnej dystrybucji w Polsce. Google chce jednak to zmienić. Jego sprzęt ma być czymś więcej, niż tylko produktem wizerunkowym. Firma chce zacząć zarabiać na nim dużo większe pieniądze. Niedawno wręcz ogłosiła, że nowe Pixele korzystać będą z autorskiego procesora, zamiast z gotowych podzespołów.