Głowa do góry! Google Pixel przypomni ci, żebyś nie łaził z nosem w telefonie

Użytkownicy smartfonów Google Pixel informują o nowej funkcji w wersji beta aplikacji Cyfrowa równowaga (Digital Wellbeing). Dzięki niej smartfon ostrzega przed jednoczesnym poruszaniem się ze wzrokiem wpatrzonym w ekran.

Osoby biorące udział w beta-testach aplikacji Cyfrowa równowaga (Digital Wellbeing) na smartfonach Google Pixel informują o nowej funkcji tego narzędzia. Za jego sprawą użytkownik ma być bardziej świadomy otoczenia, nie stanowiąc zagrożenia dla siebie oraz ludzi dookoła.

Nowa funkcja Heads Up ostrzega użytkownika, aby ten nie poruszał się wpatrzony w smartfon.

Nawet w czasach pandemii można zobaczyć chodniki i deptaki wypełnione ludźmi zahipnotyzowanymi treściami wyświetlanymi na smartfonie. Takie osoby są nie tylko powodem do narzekania boomerów, ale mogą stanowić realne zagrożenie - dla siebie oraz dla osób dookoła. Wielokrotnie widziałem ludzi ze smartfonami w rękach, wchodzących w znaki drogowe i potykających się o krawężniki. Domyślam się, że w wielkich metropoliach musi to być prawdziwa plaga.

Z myślą o takich użytkownikach Google wprowadza do aplikacji Cyfrowa równowaga nową funkcję: Heads Up. Jeśli ją włączymy, smartfon będzie rozpoznawał, gdy wyświetlamy treści na ekranie podczas chodzenia. Wtedy zobaczymy odpowiednie ostrzeżenie w górnej części ekranu, sugerujące, aby skoncentrować się na prawdziwym otoczeniu. Dzięki takiemu ostrzeżeniu możemy uniknąć kolizji, a na pewno nie będziemy irytować innych osób korzystających z zatłoczonego chodnika.

Oczywiście funkcja Heads Up nie rozwiązuje problemu. Może za to pomóc nam w zerwaniu ze złymi nawykami, jeśli mamy w sobie wolę i chęć do wprowadzenia zmian. Wtedy Heads Up przypilnuje, abyśmy nie zapomnieli o naszym postanowieniu.

Rozwiązanie może mieć wielki potencjał na przyszłość, ostrzegając przed prawdziwymi niebezpieczeństwami.

Z roku na rok smartfony stają się coraz bardziej świadome naszego otoczenia. To zasługa wielu technologii, od fal WiFi po lasery LIDAR. Właśnie takie czujniki jak LIDAR - ulepszone i zasilone odpowiednimi algorytmami - mogłoby w przyszłości ostrzegać użytkownika smartfonu przed nieruchomymi obiektami znajdującymi się na naszej drodze, zawczasu wyświetlając odpowiednie ostrzeżenia na ekranie. Tego typu technologia mogłaby także pomóc np. osobom niewidomym.

Aby skorzystać z funkcji Heads Up, należy dołączyć do programu beta dla smartfonów Google Pixel, zainstalować najnowszą wersję beta aplikacji Cyfrowa równowaga, a następnie włączyć Heads Up z poziomu testowej wersji programu.