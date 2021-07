Za wynik rekrutacji do liceum w dużej mierze będzie odpowiadał wynik egzaminu ósmoklasisty. 22 lipca 2021 r. wszyscy ósmoklasiści dowiedzą się, czy dostali się do tej szkoły, do której planowali, czy też będą musieli szukać wyjścia awaryjnego. Statystyka wskazuje, że część z nich będzie dzisiaj chodziła po ścianach ze szczęścia, a cześć będzie zreformołować swoje plany na przyszłość.

Gdzie i kiedy sprawdzać wyniki rekrutacji do liceum?

Na szczęście mamy XXI wiek i nie trzeba już wystawać pod szkołami w oczekiwaniu na listy przyjętych, choć oczywiście najbardziej niecierpliwi z pewnością skorzystają także z tej możliwości. Wyniki rekrutacji do liceum można znaleźć w internecie, na platformie VULCAN, na której każdy ósmoklasista posiada własne indywidualne konto. Analogicznie wyniki rekrutacji do liceów i szkół ponadpodstawowych będzie można sprawdzić w aplikacji mobilnej eLO! 2021.

Osoby, które zostały dzisiaj przyjęte do wybranej przez siebie szkoły, mają od dzisiaj prawdziwe wakacje. Ci, którym jednak się nie udało, będą musieli się jeszcze trochę postresować, bowiem dopiero 2 sierpnia 2021 r. zostaną opublikowane listy przyjętych do szkół. Z pewnością między dzisiejszym dniem a 2 sierpnia dojdzie jeszcze do przetasowań na listach, wskutek rezygnacji uczniów, którzy dostali się do kilku różnych szkół. 2 sierpnia 2021 r. będzie jasne, kto został, a kto nie został przyjęty do danej szkoły.