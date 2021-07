Ruszyły Wakacyjne Flashsales na Allegro. Codziennie nowe promocje przez całe lato

Wyprzedaże na Allegro ruszyły z pełną mocą. W ramach wakacyjnych Flashsales na Allegro codziennie, od poniedziałku do piątku, o godzinie 10:00 na stronie głównej pokazywana jest promocyjna oferta. Ta dostępna będzie przez 24 godz. lub do wyczerpania zapasów. I tak codziennie. W tym w interesującej nas kategorii Elektronika.

By móc na bieżąco monitorować akcję, co trzy dni po godzinie 10:00 należy odświeżyć stronę główną wakacyjnej akcji i sprawdzić dostępny danego dnia produkt. Wyświetli się po lewej stronie z licznikiem czasowym i licznikiem sztuk na magazynie. Jeśli któryś z tych liczników dojdzie do zera, produkt przestanie być dostępny.