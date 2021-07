Samsung zrobi przewrót w fotografii. Metasoczewki sprawią, że obiektywy będą ekstremalnie płaskie

Od wielu lat w zaciszu uniwersyteckich laboratoriów powstaje nowa technologia obrazowania, która ma szansę wprowadzić rewolucję do segmentu aparatów. I choć słowo „rewolucja” nieco się zdewaluowało, to tym razem używam go z pełną premedytacją, bo mówimy o największej zmianie technicznej, jaka miała miejsce od samego początku istnienia fotografii.