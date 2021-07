To już koniec NC+ Go. Za kilka dni rozpocznie się wygaszanie usługi

Canal+ przypomniał swoim klientom, że niebawem usługa NC+ Go zostanie wyłączona. Wiemy od kiedy NC+ Go nie będzie działać. Co zastąpi NC+ Go? Dostawca ma dla klientów nową propozycję.

Kiedy NC+ Go przestanie działać? Już od przyszłego tygodnia rozpocznie się pierwsza faza wygaszania usługi. Dokładniej, od 19 lipca bieżącego roku użytkownicy NC+ Go racą możliwość korzystania z serwisu na dwóch urządzeniach jednocześnie. Kolejne funkcje mają być wyłączone w późniejszym terminie.

NC+ Go nie działa. Od kiedy? Co zamiast NC+ Go?

Canal+ na szczęście nie pozbywa się tego rodzaju usługi. NC+ Go odchodzi, ale doczekało się następcy w formie Canal+ Online. Największe atuty nowej usługi to dostęp bez dalszych opłat do wszystkich kanałów Canal+, bez limitów czasowych bądź na liczbę urządzeń, a także nowsze kodeki, co ma owocować wyższą jakością obrazu i dźwięku.

Canal+ Online strumieniuje obraz w jakości 1080p, podczas gdy NC+ Go oferowało maksymalną jakość 720p. Nowa usługa oferuje też osiem funkcji: cofanie, przewijanie, oglądanie bez dostępu do Internetu, kontynuowanie oglądania na innym urządzeniu i możliwość oglądania wielu kanałów na jednym ekranie.

W bazie Canal+ Online są dostępne zarówno produkcje własne Canal+, jak i treści od partnerów (na przykład od HBO). W bibliotece Canal+ można znaleźć filmy, seriale i dokumenty, zarówno polskie jak i zagraniczne, a także newsy, programy publicystyczne, transmisje sportowe, animacje dla dzieci itp. Łącznie dostępnych jest 76 kanałów nadawanych na żywo, a emitowane na nich programy można oglądać również w modelu wideo na żądanie.