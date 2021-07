Twórcy League of Legends musieli zmienić wygląd bohatera, by nie straszył graczy na smartfonach

Producenci mobilnego League of Legends: Wild Rift zmienili wygląd czempiona Thresh w grze na smartfony i tablety. Wszystko po to, aby nie wystraszyć graczy na komórkach oraz aby utrzymać dotychczasowe oznaczenia wiekowe dla produktu.

Jest nazywany strażnikiem łańcuchów. Ci, którym udaje się przeżyć, opisują go jako sadystę kochającego zadawanie bólu. Jego ofiary cierpią nawet po śmierci, ponieważ oprawca nie ogranicza się wyłącznie do torturowania ciała, ale również duszy. To Tresh - jeden z grywalnych czempionów w popularnym MOBA League of Legends, który musiał doczekać się wielkiej metamorfozy na urządzeniach mobilnych.

Okazuje się, że nawet strażnik łańcuchów przegrywa w starciu z PEGI i kategoriami wiekowymi.

League of Legends: Wild Rift to mobilna wersja niezwykle popularnego MOBA, dopasowana do możliwości urządzeń przenośnych oraz ich dotykowego sterowania. Studio Riot Games regularnie poszerza Wild Rift o nową zawartość, w tym grywalnych czempionów z odpowiednio zmodyfikowaną paletą ruchów i umiejętności, idącą w parze dotykowymi wyświetlaczami. W najnowszej aktualizacji 2.4 debiutuje Thresh - jeden z najbardziej znanych i najpopularniejszych czempionów Lol'a.

Producenci z Riot Games podkreślają, że od samego początku istnienia Wild Rift planowali dodać Thresha do mobilnej gry. Pytaniem nie było czy ale kiedy oraz w jaki sposób. Okazuje się bowiem, że przeniesienie strażnika łańcuchów na smartfony i tablety było trudniejsze niż podobne migracje poprzednich bohaterów. Wszystko przez wygląd Thresha, silnie inspirowany mroczną magią, ostrymi broniami czy czaszkami.

Thresh jakiego znają gracze League of Legends...

... i jego bardziej ludzka, ugrzeczniona wersja w League of Legends: Wild Rift

Riot Games wprost przyznaje, że obawiało się o utratę dotychczasowej kategorii wiekowej, jaką League of Legends: Wild Rift posiada na platformach Google Play (Android) oraz App Store (iOS). Stąd pomysł za zamianę Thresha z mrocznego żniwiarza w znacznie bardziej ludzkiego czempiona, przypominającego mrocznego maga. To pierwsza tego typu sytuacja w historii League of Legends, by bohaterowie platform mobilnych mieli inny wygląd podstawowy względem MOBA na PC.

Riot Games mówi o kategoriach wiekowych dla League of Legends: Wild Rift, ja widzę tutaj wątek Chin.

Niezwykle rygorystyczny rynek chiński narzuca na wydawców oraz deweloperów szereg ograniczeń. Wśród wielu z nich pojawia się również motyw przemocy, krwi oraz czaszek. Chińscy cenzorzy nie przepadają za scenami śmierci na ekranach komputerów i smartfonów, zwłaszcza w połączeniu z takimi przedmiotami jak kości, krew czy wnętrzności. Biorąc pod uwagę, że Wild Rift otrzymał zgodę na debiut w Chińskiej Republice Ludowej na początku 2021 r., wszystko układa się w jeden spójny obrazek.

Od maja 2021 r. League of Legends: Wild Rift jest dostępne w Chinach jako testowa beta dla graczy na Androidzie. Dystrybucją tytułu zajmuje się technologiczny gigant Tencent, do którego należy studio Riot Games. Moloch od dłuższego czasu planuje utworzyć dla tego tytułu chińską ligę Wild Rift Pro League.