Gorilla Glass DX i Gorilla Glass DX+ to zupełnie nowy produkt od firmy Corning – jednego z najczęściej wybieranych producentów wzmocnionego szkła dla wyświetlaczy dotykowych. Linia produktowa DX to jednak coś, co nie ma nic wspólnego z wyświetlaczami. To szkło przeznaczone do mobilnych aparatów.