FIFA 22 zadziała na więcej niż jednym PC - mamy komentarz EA

Fani serii FIFA grający na komputerach byli wściekli po tym, jak do sieci trafiła informacja o rzekomym ograniczeniu gry FIFA 22 kupionej na Steam do jednego komputera osobistego. Zapytaliśmy o całą sprawę polski oddział Electronic Arts i mamy dobre wiadomości.

Grę FIFA 22 zainstalujemy tylko na jednym PC - nagłówki tego typu pojawiły się w polskiej i światowej prasie po tym, jak redaktor serwisu AltChar zauważył niepokojący zapis na karcie produktu w serwisie Steam. Tam FIFA 22 otrzymała specjalną adnotację wskazującą na wyjątkowo frustrujące zabezpieczenie DRM, ograniczające liczbę aktywacji gry do jednego komputera. Co za tym idzie, kupując FIFA 22 i instalując tytuł na komputerze stacjonarnym, nie moglibyśmy grać w niego na laptopie. Przynajmniej do czasu, aż odinstalowalibyśmy wirtualną piłkę ze swojej jednostki stacjonarnej.

O wyjaśnienie sytuacji z FIFA 22 i DRM poprosiliśmy polski oddział Electronic Arts.

W odpowiedzi na naszego e-maila otrzymaliśmy oficjalne stanowisko wydawcy serii FIFA, dotyczące zabezpieczenia na platformie Steam oraz liczby aktywacji zakupionego klucza:

Możemy potwierdzić, że nie ma limitu aktywacji gry FIFA 22 na komputerach osobistych na platformie Steam. Informacja ta była nieprawdziwa, a oznaczenie limitu zostało już usunięte. Przepraszamy za pomyłkę i dziękujemy naszej społeczności za zauważenie błędu. Electronic Arts dla Spider's Web

W mediach pojawiła się więc nieprawdziwa informacja, chociaż sama obserwacja redaktora AltChar była słuszna, zmuszając EA do aktualizacji opisu w karcie produktu. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że FIFA 22 otrzyma podobne zabezpieczenia co poprzednie odsłony: klienci Steam będą musieli posiadać konta Origin (możliwe do zintegrowania ze Steam), a do tego zostanie przeprowadzona weryfikacja online, ze względu na którą wymagany jest dostęp do sieci internetowej.

Niestety, fani serii FIFA na PC wciąż muszą przełknąć gorzką pigułkę, jaką jest otrzymanie gry w gorszej wersji.

Chociaż komputery osobiste to obiektywnie najbardziej wydajna platforma do gier, posiadacze potężnych PC otrzymają FIFA 22 w tej samej wersji co na konsolach poprzedniej generacji: PlayStation 4 oraz Xbox One. Oznacza to, że komputerowym graczom nie będzie dane wypróbować systemu HyperMotion nowej generacji, dzięki któremu po raz pierwszy w historii serii FIFA aż 22 zawodników na boisku jednocześnie wykorzysta szczegółowe i realistyczne animacje motion-capture. Taka możliwość będzie dostępna wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series.

EA Sports chwali się, że FIFA 22 to najbardziej realistyczna odsłona jaką kiedykolwiek stworzyli. Niestety, gracze na PC owego zastrzyku realizmu nie poczują, dostając port z PS4 i XONE. Pewnym pocieszeniem może być tutaj cena nowej FIFA. Na komputerach gra jest odczuwalnie tańsza niż na konsolach nowej generacji.