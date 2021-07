Wąsaty mężczyzna w ciąży - to nowe emoji. Nie pytajcie o co chodzi

Już niedługo będziemy mogli korzystać z nowych wzorów emoji, które są dopasowane do pandemicznej rzeczywistości. Smartfony powoli szykują się też na katastrofę klimatyczną.

Zbliża się premiera standardu kodowania Unicode 14.0, a wraz z nim nowe emotikony w wersji Emoji 14.0, które rozbudują i tak całkiem dużą bazę. Na to, aż będziemy mogli z tych emotek korzystać, poczekamy co prawda jeszcze co najmniej kilka miesięcy, ale teraz już przynajmniej wiemy, czego konkretnie możemy się spodziewać.