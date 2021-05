Samsung chce, żebyś sprzedawał jego smartfony. Podzieli się z tobą kasą

Zaproś znajomych do świata Galaxy - Samsung ruszył z kolejną edycją programu poleceń. Do zgarnięcia jest do 500 zł dla polecającego i 400 zł rabatu dla kupującego.

Samsung uruchomił program polecający Zaproś znajomych do świata Galaxy. Wystarczy polecić znajomym lub rodzinie smartfon Galaxy S21 5G, żeby otrzymać 100 zł. Łącznie w ten sposób możemy zgarnąć 500 zł.

Z kolei osoby, które skorzystają z naszego polecenia otrzymają 400 zł zniżki na zakup Samsunga Galaxy S21 5G.

Jak zarobić 500 zł w akcji Zaproś znajomych do świata Galaxy?

To proste. Rejestrujemy się za pomocą aplikacji Samsung Members w naszym smartfonie Galaxy. W odpowiedzi otrzymamy wiadomości z linkami rejestracyjnymi dla nas i dla znajomego. Następnie powinniśmy wysłać link do zainteresowanej osoby. Po rejestracji, akceptacji regulaminu i wyborze miejsca zakupu znajomy otrzyma kod rabatowy.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Gdy znajomy dokona zakupu na numer konta bankowego, który podaliśmy w formularzu rejestracyjnym otrzymamy 100 zł. W ten sposób możemy zgarnąć do 500 zł. Jak łatwo policzyć, na taką kwotę składa się 5 poleceń

Promocja potrwa do 23 maja 2021 i dotyczy wybranych sklepów online. Szczegóły akcji dostępne są na stronie polecaj.samsung.pl.