Facebook chce pójść w ślady Twittera i starać się namawiać użytkowników, by ci nie udostępniali bezmyślnie artykułów ze stron internetowych. Testowany jest mechanizm, który namawia internautę do lektury tych artykułów zanim je poda dalej.

Twitter od marca bieżącego roku wyświetla swoim użytkownikom ostrzeżenie w momencie, gdy ci retweetują linka do jakiegoś tekstu bez kliknięcia w niego. Usługodawca ma nadzieję, że ten mechanizm zredukuje liczbę przekazywanych za pośrednictwem Twittera fałszywych informacji – użytkownik po lekturze artykułu może dojść do wniosku, że jednak jest pełen bzdur i że nie warto podawać go dalej.

Facebook uważa, że to dobry pomysł. Zaczyna bowiem testowanie podobnego mechanizmu u siebie. Jeżeli użytkownik Facebooka kliknie na przycisk Udostępnij przy poście z linkiem do jakiegoś tekstu – bez klikania w ten tekst – wyświetlone zostanie mu ostrzeżenie z namową do lektury tegoż przed udostępnieniem.

Facebook kontra fake news. Przeczytaj zanim udostępnisz.

Warto mieć na uwadze, że dalej będzie możliwość udostępnienia wpisu bez czytania. Podobnie jak na Twitterze, aplikacja wyświetli tylko ostrzeżenie z dwoma przyciskami – jeden otwiera tekst, drugi pozwala na udostępnienie.

Mechanizm jest póki co testowany na losowo wybranej grupie użytkowników – co oznacza, że większości z użytkowników, przynajmniej na razie, nie będzie się on pojawiał w aplikacji. Niestety nie wiemy czy Facebook zamierza wdrożyć go wszystkim użytkownikom. Na razie mowa jest wyłącznie o testach.