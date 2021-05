Allegro szykuje bat na ociągających się sprzedawców. Albo szybko wyślą towar, albo łatwo anulujecie zamówienie

3 interakcji

W Allegro znają życie i wiedzą, że nie ma nic gorszego niż zamówienie towaru, na który trzeba długo czekać. I to nie dlatego, że nawalił kurier, tylko produkt nie opuścił nawet magazynu lub domu sprzedającego. Wkrótce bardziej leniwi – albo cwani – handlarze będą mieli kłopoty.

Allegro „ukarze” tych, którzy w ciągu trzech dni nie zdążą wybrać się na pocztę bądź zamówić kuriera, przez co nie zmienią statusu wysyłki na „w realizacji”, „przygotowane do wysyłki” czy „wysłane”. Allegro nie będzie wlepiać mandatów, ale i tak poniekąd uderzy po kieszeni. Po prostu prywatni klienci będą mogli anulować zamówienie, jeśli w trakcie tych trzech dni nic w jego realizacji się nie ruszy.

– W przypadku anulowania zamówienia przez kupującego sprzedawca otrzyma zwrot prowizji bez wypełniania wniosku. W przypadku gdy kupujący opłacił zamówienie, a następnie je anulował - zwrot prowizji nastąpi po zwróceniu środków kupującemu – informuje Allegro.

Wprawdzie serwis tłumaczy, że to spore ułatwienie w sytuacji, „gdy klient pomyli się podczas zakupu lub wypełniania formularza opcji dostawy i płatności”, ale wydaje się, że użytkownicy kiedy indzie przede wszystkim odczują zmianę. Sprzedawanie towaru, którego nie ma się na stanie – mimo deklarowanej szybkiej realizacji – czy ociąganie się z wysyłką to irytująca dla kupujących sytuacja. I co gorsza dla Allegro, motywująca do szukania alternatyw.

A tych choćby za sprawą Amazona w Polsce już nie brakuje

Zmiana podyktowana jest nie tylko coraz szybszą konkurencją. Już wcześniej Allegro uruchomiło opcję „zapłać później”, która najlepiej pokazuje, że serwis wykorzystuje fakt, że ludzie chcą dostawać rzeczy jak najszybciej – nawet, gdy w danej chwili nie mają środków na koncie. Co więc z tego, że Allegro ma taką opcję, jeśli nawali sprzedawca? Ci teraz będą mieli nad sobą widmo utraty pieniędzy, jeśli nie zrealizują prędko zamówienia.

Zmiana wejdzie w życie 1 lipca.