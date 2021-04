Jak zrobić zakupy w niedzielę niehandlową? Wystarczy Biedronka i Glovo

Współpraca Biedronki z Glovo została ogłoszona już jakiś czas temu. Mam jednak wrażenie, że nadal dużo osób nie wie, że ten mariaż umożliwia na bardzo wygodne robienie zakupów w niehandlowe niedziele. I to bez wychodzenia z domu.

Swoją drogą jest to bardzo interesujący przypadek tego, jak dużej sieci handlowej udało się całkowicie ominąć zakaz handlu w niedziele. Sklepów internetowych bowiem nie obowiązuje ta regulacja, a że dostawa realizowana jest tego samego dnia przez kurierów Glovo? No cóż, to doskonała wiadomość dla konsumentów.

Jak zatem zrobić zakupy w niehandlową niedzielę?

To bardzo proste. Po pierwsze musicie zainstalować aplikację Glovo, pobierając ją w wersji dla Androida lub stąd w wersji dla iOS.

Aplikacja Glovo

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja poprosi nas o stworzenie konta w serwisie Glovo. Dobra wiadomość: można je stworzyć w oparciu o nasz profil na Facebooku za pomocą pojedynczego kliknięcia. Tego kroku niestety nie mogłem uwiecznić na zrzucie ze względu na wbudowane w Androida mechanizmy bezpieczeństwa.

Po zarejestrowaniu się w serwisie Glovo i udostępnieniu swojej lokalizacji naszym oczom pojawi się następujące menu:

Aplikacja Glovo

Żeby zamówić zakupy z Biedronki, wybieramy oczywiście ikonkę Biedronki. Powita nas poniższa informacja o cenniku dostaw.

Biedronka w Glovo

Jak widzicie, najbardziej opłaca się robić większe zakupy, powyżej 199 zł. Wtedy dostawa jest darmowa. Dopłata za drobne zakupy to 12,99 zł.

Biedronka w Glovo

Kolejnym krokiem jest oczywiście zrobienie samych zakupów i zapłacenie za nie. Opcje płatności są trzy: możemy dodać naszą kartę płatniczą bezpośrednio do aplikacji, zapłacić gotówką przy odbiorze bądź skorzystać z pośrednictwa platformy DotPay, która obsługuje m.in. BLIK-a. Od siebie polecam DotPay, BLIK jest moim zdaniem najlepszym sposobem na płacenie za rzeczy zamawiane przez internet.

Biedronka w Glovo

I to właściwie tyle. Z rzeczy, o których warto wspomnieć na koniec: jeśli chcecie otrzymać zakupy tego samego dnia, w którym składacie zamówienie, zróbcie to wcześniej, niż później. Najlepiej tak do 12:00, potem może okazać się, że liczba zamówień realizowanych przez Glovo jest już tak duża, że wasze zakupy zostaną dostarczone kolejnego dnia.

Jeśli chodzi o czas dostawy, to w teorii kurier zjawi się u was w czasie krótszym niż godzina. Glovo chwali się, że średni czas dostaw wynosi aktualnie 45 minut. Moje osobiste doświadczenie niestety nie jest za bardzo reprezentatywne, ponieważ do najbliższej Biedronki mam jakieś 3 minuty drogi, więc kurierzy pojawiają się u mnie błyskawicznie.