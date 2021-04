Czas odpalić Xboxa. Możesz już zagrać w Battlefieldy i inne gry z EA Play w 120 Hz

1 interakcji

Świetna wiadomość dla posiadaczy nowych konsol Microsoftu. Lista gier wspierających FPS Boost poszerzyła się o 13 nowych tytułów. Battlefield V i inne produkcje EA zadziałają na Xbox Series X|S w 120 Hz.

FPS Boost to unikalna funkcja konsol Xbox Series X i Xbox Series S, która pozwala uruchamiać gry wydane na poprzednią generację z wyższą częstotliwością odświeżania i to bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek poprawek przez twórców danej produkcji. Dzięki temu można cieszyć się płynniejszą rozgrywką w 60 Hz takich grach jak Far Gry 4, Sniper Elite 4, UFC 4, Watch Dogs 2.

Oprócz tego wsparcie FPS Boost i trybu 60 Hz otrzymały gry wykupionego przez Microsoft wydawcy, Bethesdy. Na liście znalazły się takie tytuły jak Fallout 4, Fallout 76, Prey, The Elder Scrolls V: Skyrim oraz Prey, które wreszcie działają w 60 klatkach na sekundę. Do tego dochodzi New Super Lucky’s Tale w 120 Hz oraz inne gry działające na Xbox Series X|S w 120 FPS-ach.

Xbox Series X|S i FPS Boost — nowe gry z EA Play

Electronic Arts udostępnia swoje produkcje na konsolach Microsoftu oraz Sony, ale elektronicy ściślej współpracują z twórcami Xboksa, a ich abonament EA Play stał się częścią subskrypcji Xbox Game Pass. Jak podaje Major Nelson, na mocy kolejne umowy pomiędzy firmami to właśnie gry EA dostały dostęp do FPS Boosta.

Na liście gier EA wspierających tryb 120 Hz znalazło się po trzy odsłony serii Battlefield (1, 4 i V) oraz Plants vs Zombies (Garden Warfare 1/2 i Battle for Neighborville). Do tego dochodzą obie odsłony Titanfalla, dwie części cyklu Star Wars Battlefront, Mirror’s Edge Catalyst i platformówka Unravel 2. Sea of Solitude otrzymało z kolei tryb 60 Hz.

Warto przy tym jedynie zaznaczyć, że nie wszystkie gry zadziałają w 120 Hz na słabszej konsoli Xbox Series S, a w niektórych przypadkach FPS Boost będzie domyślnie wyłączny. Dzieje się tak w przypadku tych produkcji, które w celu zwiększenia liczby FPS-ów obniżają rozdzielczość. W ich przypadku większą liczbę FPS-ów trzeba włączyć ręcznie

Gry z EA Play w 120 Hz na konsolach Xbox Series X — na żądanie:

Battlefield 1;

Battlefield V;

Star Wars Battlefront II.

Gry z EA Play w 120 Hz na konsolach Xbox Series X — tryb automatyczny:

Mirror’s Edge Catalyst;

Titanfall.

Gry z EA Play w 120 Hz na konsolach Xbox Series X|S — na żądanie:

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville ;

Titanfall 2;

Unravel 2.

Gry z EA Play w 120 Hz na konsolach Xbox Series X|S — tryb automatyczny:

Battlefield 4;

Plants vs. Zombies Garden Warfare;

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2;

Star Wars Battlefront.

Warto przy tym zauważyć, że FPS Boost to nie jedyna tego typu funkcja, jaką oferuje Microsoft swoim klientom. Oprócz tego można włączyć w niektórych grach tryb Auto HDR. W przypadku Sony tego typu usprawnień z kolei nie ma, ale Polacy dostali, i to jako jedyni na świecie, dostęp do usługi PlayStation Plus Video Pass. Są w niej zawarte filmy oraz seriale od wytwórni Sony Pictures.