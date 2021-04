Skorzystaj z propozycji na prezenty komunijne w x-komie i kupuj do 24 proc. taniej

Zbliża się maj, a wraz z nim upragniony weekend majowy oraz… komunie. Sklep x-kom z tych okazji zorganizował specjalne promocje. Znajdziecie w nich inspiracje na prezenty komunijne, a także sprzęty, które mogą przydać się podczas majówkowych wycieczek czy grillowania. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Prezenty na komunię do 24 proc. taniej

Co kupić dziecku na pierwszą komunię? To dylemat, przed którym każdego roku staje wiele osób. Prezent powinien być kosztowny wyjątkowy i przede wszystkim trafiony. Co teraz jest na topie wśród pierwszokomunijnych prezentów? Wiele osób decyduje się na różnego rodzaju sprzęty elektroniczne.

Z tego trendu doskonale zdaje sobie sprawę sklep x-kom, który kolejny raz przygotował promocję specjalnie z myślą o prezentach komunijnych. W ofercie znalazły się więc, cieszące się coraz większą popularnością, hulajnogi elektryczne, ale także konsole i różnego rodzaju sprzęty gamingowe. Rabaty w niektórych przypadkach wynoszą nawet 25%. Sprawdźcie kilka wybranych propozycji:

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: prezent i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 26.04.2021r. do 03.05.2021r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Majówka

Majówka zbliża się wielkimi krokami, dlatego najwyższy czas zacząć planować tych kilka wolnych dni. Ten przedłużony weekend spędzić można na różne sposoby: aktywnie albo bardziej klasycznie – przy grillu.

Nieważne, którą formę wypoczynku wybierzecie, zajrzyjcie do promocji x-komu, gdzie znalazły się sprzęty, które sprawią, że ten czas będzie jeszcze przyjemniejszy. Dodać do tego trzeba, że niektóre produkty z promocji można kupić nawet o 50 proc. Zebraliśmy kilka ciekawych przykładów z tej oferty:

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: majówka i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 23.04.2021 r. do 03.05.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Bony za opinie

Na koniec kolejna odsłona akcji, w której wystawiają opinię można zgarnąć bon na kolejne zakupy w x-komie. Zasady tej akcji promocyjnej są bardzo proste:

kupujesz wybrany produkt objęty promocją i odbierasz zamówienie; wchodzisz na stronę https://opinie.x-kom.pl/ i zostawiasz opinię; gdy opinia będzie zatwierdzona, po 14 dniach otrzymujesz na swojego maila bon na kolejne zakupy.

Wystawiając opinię po zakupie wybranego laptopa Dell możesz odebrać bon na kwotę 100 zł na kolejne zakupy w x-komie. Wartość bonu uzależniona jest od wartości złożonego zamówienia. Co ważne oferta dotyczy tylko zarejestrowanych użytkowników i osób, które kupiły produkty po zalogowaniu się do sklepu. Wszystkie produkty objęte promocją znajdziesz tutaj.

Oprócz produktów promocyjnych w akcji biorą także udział pozostałe produkty z oferty x-komu. W ich przypadku, wystawiając opinię po zakupach, możesz otrzymać bon o wartości 10 zł.

Tekst powstał we współpracy z x-kom.