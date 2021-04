Żebyś zawsze wiedział, ile stopni za oknem. Wiadomości i pogoda od dziś na Pasku zadań Windowsa 10

1 interakcji

Microsoft nie będzie czekał na nową wersję Windowsa. Testowana przez ostatnie miesiące funkcja News and interests zaczyna być wdrażana na komputerach użytkowników. Można ją wyłączyć, choć nie jestem pewien czy warto.

Twórcy Windowsa z dużym entuzjazmem podchodzą do nowoopracowanego widżetu informacyjnego, który będzie wyświetlany na Pasku zadań. Nazywa się News and interests (podczas beta-testów nie poznaliśmy oficjalnej polskiej nazwy widżetu) i zapewnia błyskawiczny podgląd prognozy pogody i aktualności z kraju i ze świata.

Na początku mechanizm testowany był w kanale Dev – służącym do sprawdzania wspólnie z zaangażowanymi użytkownikami Windowsa eksperymentalnych funkcji, które mogą (choć nie muszą) trafić do jednej z przyszłych wersji Windowsa. Niedawno testy przeniesiono do kanałów Beta i Release Preview – te z kolei służą do testowania nowości w najbliższej aktualizacji. Dziś Microsoft potwierdza, że i nawet na aktualizację nie trzeba będzie czekać.

Od dziś funkcja News and interests będzie automatycznie odblokowywana u wszystkich użytkowników Windowsa 10 w wersji 1909 lub nowszej. Użytkownik nie musi podjąć żadnych działań, by ją otrzymać – zwyczajnie przy którymś ponownym uruchomieniu komputera ta się automatycznie pojawi. Moduł ten jest odblokowywany falowo u kolejnych użytkowników – do wszystkich ma trafić w przeciągu najbliższych tygodni.

News and interests, czyli wiadomości i prognoza pogody na Pasku zadań systemu Windows 10. Jak to działa?

Dodatek pojawi się jak gdyby nigdy nic tuż obok zasobnika systemowego. Dopóki użytkownik nie wejdzie w nim w interakcję, wyświetlać będzie aktualnie panującą pogodę za oknem.

Po najechaniu na niego kursorem myszy, widżet się wysuwa i prezentuje informacje z kraju i ze świata. Dostawcą treści jest usługa Microsoft News. Widżet prezentuje najciekawsze nagłówki z innych mediów, a także więcej informacji na temat pogody, wyników ważnych rozgrywek sportowych i kursów giełdowych. Po kliknięciu w dany nagłówek wywoływana jest domyślna systemowa przeglądarka z treścią artykułu.

Użytkownik ma wpływ na dobór pojawiających się wiadomości. Może doprecyzować jakie kategorie go interesują, a jakie nie. Dodatkowo, może wskazać konkretne źródło medialne, z którego nie chce otrzymywać informacji.

Konfigurować można też pola wyświetlające wyniki sportowe, kursy giełdowe i pogodę. Informacje te można całkowicie ukryć bądź spersonalizować – by móc śledzić konkretną spółkę czy drużynę sportową.

Jak wyłączyć News and interests w Windows 10?

Dokładnie tak samo, jak pozostałe elementy Paska zadań. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy bądź gładzika na wolne miejsce na Pasku (lub przytrzymać na nim dłużej palec) i odznaczyć News and interests. Można też lekko zmodyfikować widżet: by nie wyświetlał tekstowo informacji o pogodzie, a samą ikonę. Można też w tym miejscu zmienić jego zachowanie – by się wysuwał dopiero po kliknięciu, a nie tylko po najechaniu na niego kursorem.

Nowy moduł, jak deklaruje Microsoft, rezerwuje sobie nieco ponad 100 MB pamięci operacyjnej do działania. Dodatkowo, zajmuje cenne miejsce na Pasku zadań, co może się nie spodobać użytkownikom z komputerami z małymi wyświetlaczami.

Mimo tego zdążyłem się już do tego widżetu przyzwyczaić i moim zdaniem jest całkiem użyteczny. Polecam tylko wspomnianą wyżej zmianę ustawienia, by widżet wysuwał się dopiero po kliknięciu – samo najechanie na niego kursorem sprawia, że zbyt często go wywoływałem zupełnie niechcący. Ciekaw jestem jak postąpicie wy.