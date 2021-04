Dość niespodziewanie Microsoft zapowiedział, że wprowadzi widżet z wiadomościami i prognozą pogody do bieżącej wersji Windowsa 10. Funkcja jest w fazie ostatnich testów. Miły dodatek, choć zajmuje miejsce. Na szczęście można go wyłączyć.

Microsoft od wielu tygodni testuje wraz z użytkownikami zupełnie nowy widżet, który ma się znajdować tuż obok zasobnika systemowego. Dopóki nie jest aktywnie wykorzystywany przez użytkownika, wyświetla w swojej małej ikonce aktualne warunki pogodowe. Jednak po najechaniu kursorem bądź kliknięciu na widżet – użytkownik może wybrać sposób wywoływania widżetu – wysuwa się on z Paska zadań, prezentując skróty do informacji z usługi Microsoft News.

Tematykę informacji (polityka, motoryzacja, technologie i tak dalej) można personalizować, podobnie jak źródła medialne, na których usługa bazuje. Sam widżet rezerwuje sobie też około 100 MB pamięci operacyjnej. Jest to bez wątpienia wygodne, choć zajmuje też cenną przestrzeń na Pasku zadań. Bez obaw: widżet można łatwo wyłączyć.

Z eksperymentu do beta-testów. Wiadomości i pogoda na Pasku zadań Windowsa 10 już za kilka tygodni.

Funkcja ta do tej pory testowana była w kanale Windows Insider Dev – a więc tym eksperymentalnym, dla nowości, które mogą trafić do jednej z przyszłych wersji systemu, choć to zależy od testów. Teraz jednak nowość została przeniesiona do kanału Release Preview. A ten służy do testowania nowości, które pojawią się w jednej z najbliższych łatek do produkcyjnej wersji systemu.

Nie tylko trafi on do bieżącej wersji Windowsa, ale też do poprzednich. Widżet pojawi się w Windows 10 2004, w bieżącym Windows 10 20H2 oraz w kolejnych jego wersjach. Innymi słowy już za kilka tygodni większość użytkowników systemu otrzyma go wraz z którymś z kolejnych rozruchów komputera.

Widżet z pogodą i wiadomościami w Windows 10 – jak wyłączyć?

Niektórym omawiana nowość się spodoba – innych mało obchodzą informacje z Microsoft News, a w tym wypadku widżet zajmować będzie cenne miejsce na Pasku zadań i nieco pamięci operacyjnej. Na szczęście wyłączenie i włączenie widżetu jest banalnie proste. Metoda jest dokładnie ta sama co w przypadku włączania i wyłączania pozostałych elementów Paska zadań.

Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy lub gładzika, bądź przytrzymać dłużej palec na Pasku zadań. W menu kontekstowym, które pojawi się na ekranie, wystarczy odznaczyć opcję widoczności Widżetu (pomiędzy Wyszukaj a Pokaż przycisk Cortana). W ten sam sposób można ów widżet przywrócić.

To kto zostawia, a kto wyłącza?