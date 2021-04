Gry zaczęły działać wolniej? Microsoft przyznaje: to nasza wina

1 interakcji

Kwietniowy zestaw aktualizacji Windowsa 10 wpłynął negatywnie na działanie wielu gier wideo. Nvidia radziła wręcz, by rzeczoną aktualizację odinstalować. To na szczęście nie będzie konieczne, a problemy mają zniknąć w przeciągu doby.

Windows 10 co miesiąc otrzymuje łatki stabilności i bezpieczeństwa, usuwające nowo wykryte problemy z systemem. Nierzadko bywa jednak tak, że rozwiązując jeden problem, wprowadzają kilka kolejnych. Tak było i w tym miesiącu, kiedy po zainstalowaniu aktualizacji oznaczonych jako KB5000842 i KB5001330 wielu użytkowników zaczęło skarżyć się na pogorszoną wydajność ich komputerów w grach.

Pierwszym poważnym podmiotem, który potwierdził problemy, była Nvidia. Producent kart graficznych sugerował, by rzeczone aktualizacje odinstalować. Nie jestem pewien, czy polecanie mniej zorientowanym użytkownikom usuwania aktualizacji łatających problemy z bezpieczeństwem to najrozsądniejszy z pomysłów, trzeba jednak przyznać, że remedium działało. Na szczęście głos w sprawie w końcu zabrał Microsoft.

Gry działają wolniej na komputerze? To wina aktualizacji systemu Windows 10. Microsoft rozpoczął zdalną naprawę.

- Niewielka grupa użytkowników informuje o niższej niż oczekiwana wydajności w grach po zainstalowaniu tej aktualizacji. Problem najczęściej występuje, gdy gra uruchomiona jest pełnoekranowo lub w trybie borderless na komputerach z podłączonymi dwoma lub więcej monitorami – jak czytamy w oficjalnej diagnozie Microsoftu.

Na szczęście rozwiązanie problemu pojawi się w przeciągu najbliższych godzin. Microsoft posługując się mechanizmem KIR (Known Issue Rollback). Do końca dzisiejszego dnia komputery poszkodowanych mają mieć zdalnie usunięty wadliwy kod. Jak informuje Microsoft, ponowne uruchomienie komputera może przyspieszyć działanie skryptu naprawczego. I wszystko powinno wrócić do normy… no chyba, że łatka do łatki wprowadzi jeszcze jeden, zupełnie nowy problem. Niebawem się przekonamy.