Sony Xperia powraca z trzema modelami. Topowa Xperia 1 III robi wielkie wrażenie

Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III i Xperia 10 III to trio najnowszych smartfonów w ofercie Japończyków. Na pierwszy rzut oka każdy z nich zapowiada się wyjątkowo ciekawie.

Sony zaprezentowało dziś nowe portfolio smartfonów Xperia na 2021 r. Zadebiutowały aż trzy modele jednocześnie, a są to:

Sony Xperia 1 III,

Sony Xperia 5 III,

Sony Xperia 10 III.

Jak można zauważyć, na tej liście brakuje nowego modelu niższej serii L. I faktycznie, Sony nie ma obecnie planów na kontynuowanie tej serii. Od tej pory linia Xperia zostaje uproszczona do trzech modeli z różnych półek cenowych.

Jednocześnie Sony kontynuuje nazewnictwo, w którym poszczególne serie mają oznaczenie cyframi arabskimi (1, 5, 10), a kolejne generacje modeli tych serii są oznaczane cyfrą rzymską (a więc mamy już III generację konkretnych modeli). Bardzo podobne nazewnictwo od lat funkcjonuje m.in. w segmencie aparatów Sony.

Sony Xperia 1 III - „sztandarowy smartfon” to w tym przypadku niedopowiedzenie.

Sony Xperia 1 III jest topowym modelem najnowszej linii. Znajdziemy w nim cały przekrój nowych technologii, w tym kilka rozwiązań, jakich nie znajdziemy w żadnym innym smartfonie.

Zacznijmy jednak od ekranu, który robi potężne wrażenie. Sony nadal stosuje bardzo wydłużony panel OLED CinemaWide o kinowych proporcjach 21:9. Tym razem ma on przekątną 6,5 cala, rozdzielczość 4K, obsługę HDR, a przy tym działa w 120 Hz. Wygląda więc na to, że Xperia 1 III jest jedynym smartfonem na rynku łączącym rozdzielczość 4K i odświeżanie w 120 Hz. Ekran ma 10-bitową głębię i zapewnia pokrycie szerokiej przestrzeni barwnej BT.2020.

O jakość materiałów nie należy się martwić, bowiem Sony stosuje na przednim i tylnym panelu szkło Gorilla Glass Victus. Smartfon spełnia nie jedną, lecz dwie normy odporności: IP65 oraz IP68. Jedna odpowiada za wodoodporność pod strumieniem wody (np. Pod kranem), druga za zanurzenie pod wodą. Sony chwali się też, że gwarancja obejmuje również zalania smartfona, o ile jest on używany zgodnie z opisem normy odporności IP. Czytnik linii papilarnych znajduje się na prawej ramce smartona.

Wygląd smartfona nie jest rewolucją. W ekranie nie ma żadnych wcięć na kamerki, powiem nad i pod panelem znalazły się klasyczne cienkie belki, mieszczące m.in. głośniki stereo skierowane frontem do użytkownika, co ma zapewniać dobre audio przy oglądaniu filmów, a według Sony Xperia 1 III jest wręcz stworzona do oglądania na niej materiałów wideo. Jeśli chodzi o dźwięk, mamy do dyspozycji również złącze minijack. Smartfon wspiera technologie Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate, dźwięk przestrzenny w 360 st.

Jeśli chodzi o podzespoły, mamy tutaj komplet najnowszych komponentów: procesor Snapdragon 888 ze wsparciem 5G, 8 lub 12 GB RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci z możliwością rozszerzenie o karty microSD na hybrydowej tacce SIM (dual SIM lub SIM oraz microSD).

Sony stawia też na znacznie lepszy akumulator o pojemności 4500 mAh z lądowaniem 30 W. Sony zapewnia trzyletnie działanie smartfona bez widocznego pogorszenia stanu akumulatora.

Wisienką na torcie są tutaj aparaty.

Sony Xperia 1 III i Sony Xperia 5 III.

Sony Xperia 1 III ma układ trzech aparatów, choć znajdziemy cztery oczka na wysepce obudowy. To dlatego, że trio obiektywów jest wspierane czujnikiem laserowym (3D iToF). Aparat powstał we współpracy z Zeissem. Jeżeli chodzi o aparaty, specyfikacja wygląda następująco:

aparat ultraszerokokątny 16 mm: rozdzielczość 12 MP, matryca 1/2.6 cala, światło f/2.2, Dual-PDAF,

aparat standardowy 24 mm: rozdzielczość 12 MP, matryca 1/1.7 cala, jasność f/1.7, Dual-PDAF OIS,

aparat telefoto 70/105 mm: rozdzielczość 12 MP, matryca 1/2.9 cala, jasność f/2.3 - f/2.8, Dual-PDAF OIS,

Przedni aparat mieszczący się w ramce nad ekranem ma 8MP.

Szalenie ciekawie zapowiada się teleobiektyw, który pozwala na przełączanie się między ogniskowymi 70 i 105 mm (powiększenia odpowiednio 2,9x i 4,4x). Dzieje się to za sprawą ruchomych soczewek wewnątrz peryskopowego obiektywu, dzięki czemu mówimy o prawdziwej, optycznej zmianie ogniskowej. Niestety na ten moment nie mam potwierdzenia, czy aparat pozwoli na prawdziwy zoom optyczny w zakresie 70 - 105 mm, czy tylko na skokowe przełączanie się między tymi wartościami. W obu przypadkach jest to rozwiązanie zupełnie unikatowe dla rynku.

Smartfon jest w stanie zrobić 20 zdjęć na sekundę z pełnym śledzeniem ostrości i ekspozycji. Autofocus wykorzystuje wiele technologii z dorosłych aparatów Sony, w tym m.in. śledzenie oka.

Jeśli chodzi o wideo, mamy do dyspozycji tryb 4K w 120 kl./s przeznaczony do ujęć slow-motion lub 4K/60p do standardowych nagrań. Sony ponownie umieszcza w aparacie tryb twórcy z rozwiązaniami serii CineAlte (a więc rozbudowany manualny tryb wideo), a do tego łączy dwie aplikacje foto w jedną. Od teraz prosty aparat i rozbudowany tryb Photo Pro będą dostępne w jednej aplikacji.

Dużą nowością skierowaną do profesjonalistów jest funkcja znana z Sony Xperii Pro, a mianowicie możliwość wykorzystania smartfona jako zewnętrzny monitor bezlusterkowców Sony. Obraz jest przesyłany przewodowo za pośrednictwem przewodu HDMI - USB-C. Nie zabrakło też fizycznego, dwustopniowego spustu migawki.

Jak na tym tle wypada Sony Xperia 5 III?

Sony Xperia 5 III to model plasujący się w ofercie oczko niżej od opisanego wyżej superflagowca. Jednocześnie różnice pomiędzy tymi smartfonami są w istocie niewielkie.

Xperia 5 III różni się przede wszystkim rozmiarem, ponieważ jest bardziej kompaktowa. Ma co prawda duży ekran o przekątnej 6,1 cala, ale wydłużone proporcje 21:9 sprawiają, że obudowa jest zaledwie o 4 mm szersza niż w iPhonie 12 mini. Ekran to panel OLED ConemaWide o odświeżaniu 120 Hz, ale bez rozdzielczości 4K. Mimo małych rozmiarów smartfona udało się w nim zmieścić spore ogniwo o pojemności 4500 mAh.

Drugą różnica jest aparat. Sony Xperia 5 III jest wyposażona w ten sam aparat co Xperia 1 III, ale zabrakło w nim osobnego czujnika AF. Pozostał jednak nietypowy teleobiektyw o zmiennej ogniskowej.

Co ciekawe, Sony Xperia 5 III ma również bardzo zbliżoną specyfikację do modeli 1 III, włączając w to procesor Snapdragon 888 z obsługą 5G. Zapowiada się na to, że Xperia 5 III to sztandarowy model z mniejszej obudowie, w którym zabrakło jedynie ekranu 4K i laserowego czujnika aparatu.

Sony Xperia 10 III to propozycja ze średniej półki cenowej.

Sony Xperia 10 III nawiązuje wyglądem do droższych braci z oferty. Ma wydłużony ekran OLED o proporcjach 21:9 i przekątnej 6 cali. Rozdzielczość wynosi FullHD+, a panel wspiera wyświetlanie treści HDR. Przód i tył smartfona pokrywa szkło Gorilla Glass 6, ale ramka urządzenia jest plastikowa. Smartfon spełnia normę IP65 i IP 68, podobnie jak modele 1 III i 5 III.

Procesor to Snapdragon 690 z obsługą 5G. Smartfon będzie dostępny z pamięcią 128 GB i 6 GB RAM, z możliwością rozbudowy o karty microSD. Akumulator ma pojemność 4500 mAh.

Do dyspozycji mamy potrójny aparat w bardziej podstawowym wydaniu. Składają się na niego następujące moduły:

szeroki kat 16 mm: 8 MP, matryca 1/4 cala, f/2.2,

standardowy moduł 27 mm: 12 MP, matryca 1/2.8 cala, f/1.8,

teleobiektyw 54 mm: 8 MP, matryca 1/4 cala, f/2.4.

Przednia kamera ma rozdzielczość 8 MP i jasność f/2.0.

Ceny nowych smartfonów nie są jeszcze znane.