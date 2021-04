Pad DualSense do PS5 w promocji. To oficjalny sklep producenta

Dobra wiadomość dla osób, które planują zakup kontrolera DualSense do konsoli PlayStation. W serwisie Amazon Polska pojawiła się promocja na pada od PS5.

Sony wraz z konsolą kolejnej generacji wprowadziło do oferty zupełnie nowy kontroler. Wraz z debiutem PlayStation 5 wysłużonego DualShocka 4 zastąpił DualSense, który wprowadza wiele ciekawych funkcji, takich jak zaawansowana haptyka oraz adaptacyjne spusty. Ten pad jest też niezbędny, by grać w gry projektowane z myślą o PS5, w tym produkcje obsługujące tryb split-screen pokroju uroczej platformówki Sackboy.

Oczywiście jak to zwykle bywa, w podstawowym zestawie sprzedażowym znajduje się tylko jeden pad. Wiele osób decyduje się jednak na zakup drugiego pada na własną rękę. Dzięki temu czemu mogą bawić się z bliskimi w trybie podzielonego ekranu oraz… wymieniać jednego pada na drugi, gdy pierwszy się rozładuje. Problem w tym, że DualSense nie jest tani — kontroler został wyceniony przez Sony na 319 zł, co dla wielu jest ceną zaporową.

Promocja na DualSense w Amazon Polska

Dla osób, które czekały na lepszą ofertę na kontroler od PS5, mamy dobrą wiadomość: DualSense’a można kupić w Amazon Polska za 286,37 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, iż dostępność konsol PlayStation 5 oraz oficjalnych akcesoriów Sony cały czas stoi na kiepskim poziomie, bo popyt przewyższa podaż, możliwość nabycia pada ze zniżką w zaledwie pół roku po premierze w Amazon Polska, to bardzo miła wiadomość. Wiele osób oraz sklepów próbuje w końcu sprzedawać teraz zarówno kontrolery, jak i stacje dokujące, słuchawki oraz same konsole ze sporą przebitką.

Jeśli ktoś chce skorzystać ze zniżki na DualSense’a, to musi uzbroić się w cierpliwość, gdyż w tym konkretnym przypadku Amazon Polska nie oferuje wysyłki w 24 godziny od przyjęcia zamówienia, do której sklep Jeffa Bezosa zdążył nas już przyzwyczaić. Kontrolery do PS5 pojawią się w magazynie sprzedawcy za tydzień, czyli 1 maja 2021 r., a przy bezpłatnej dostawie termin realizacji zamówienia szacowany jest na 6-7 maja.

