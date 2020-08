Dzięki kolejnym zdjęciom urządzenia, które wyciekły do sieci, poznaliśmy finalną pojemność akumulatora w kontrolerze DualSense dla PlayStation 5. Dobra wiadomość: energii będzie o 50 proc. więcej względem DualShocka.

DualSense to najnowszy kontroler Sony, wyposażony w technologię haptyczną, mikrofon, głośniki, podświetlenie, panel dotykowy i adaptacyjne triggery. Sony zadbało również o pojemniejszy akumulator. Iloczyn natężenia prądu i długość czasu jest znacznie wyższy niż w przypadku DualShocka 4. Tylko co to właściwie oznacza?

DualSense to kontroler z akumulatorem o pojemności 1560 mAh.

DualShock 4 został z kolei wyposażony w akumulator o pojemności 1000 mAh. Czy możemy zatem sądzić, że DualSense będzie działał o połowę dłużej? Niestety, niekoniecznie. Musimy brać pod uwagę, iż najnowszy kontroler Sony wykorzystuje technologie nieobecne w poprzedniej generacji pada. Doskonałym tego przykładem są silniki haptyczne: znacznie bardziej złożone i pracujące w wielu rozmaitych trybach.

DualSense posiada także wbudowany mikrofon zbierający dźwięk, za pomocą którego można się komunikować ze znajomymi. Do tego dochodzą adaptacyjne spusty, potrafiące generować zmienny opór podczas ich wciskania. To wszystko rozwiązania, które odcinają się na kondycji akumulatora. Dlatego DualSense może, ale wcale nie musi działać dłużej niż DualShock 4.

Sony milczy na temat długości działania kontrolera.

Ani materiały reklamowe, ani dedykowana witryna internetowa nie informują o czasie działania DualSense na jednym ładowaniu. Może to oznaczać, że osiągnięty przez Sony wynik wcale nie jest tak imponujący, jakby chcieli tego gracze. Dla mnie satysfakcjonujący będzie nawet czas działania zbliżony do tego, który cechuje DualShocka 4. Akumulator pozwalający grać przez 6 - 8 godzin (w zależności od zużycia) to nadto na jedno posiedzenie z grą. Wolę z powrotem zadokować takiego pada w stacji ładującej, niż bawić się z ładowarką akumulatorków.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.