W czasach pandemii, społecznej izolacji, zdalnej pracy oraz prowizorycznych domowych gabinetów podstawki do laptopów znowu wyrastają na warte uwagi akcesoria. Szukając odpowiedniej podstawki, warto pomyśleć o dodatkowych portach, zwiększających możliwości laptopa.



Dobra podstawka nie tylko umożliwia ustawienie laptopa we właściwej pozycji do pracy biurowej, ale również rozszerza możliwości naszego urządzenia. W taki sposób działa np. X-Kit UGREEN - podstawka do laptopa z wbudowaną stacją dokującą, składającą. się z rozmaitych gniazd oraz portów zwiększających wszechstronność naszej maszyny.

X-Kit UGREEN to podstawka wyposażona w porty USB, SD, TF oraz HDMI 4K.

Wystarczy, że do naszego domowego laptopa podłączymy bezprzewodową myszkę, wygodne bezprzewodowe słuchawki i zewnętrzny dysk, a w wielu przypadkach zajmiemy wszystkie gniazda USB znajdujące się w obudowie urządzenia. W takich sytuacjach rozwiązaniem może być właśnie X-Kit UGREEN, czyli podstawka ze stacją dokującą, rozszerzającą możliwości laptopa.

Wystarczy połączyć podstawkę X-Kit UGREEN z laptopem za pomocą kabla USB-C, aby zyskać dostęp do dwóch dodatkowych portów USB, slotu na kartę SD, slotu na kartę TF, a także wyjścia HDMI zdolnego do przesyłania obrazu w standardzie 4K. Jednocześnie pakiet łącz i gniazd nie stanowi wyraźnego obciążenia podstawki - jej masa została utrzymana na poziomie poniżej 300g. Dzięki temu X-Kit UGREEN możemy w razie potrzeby nosić w torbie czy plecaku, bez odczuwalnego obciążenia.

Sama podstawka pozwala regulować kąt nachylenia laptopa w zakresie od 15 do 33 stopni.

Dzięki wysokiemu stopniowi nachylenia możemy pracować z laptopem, którego ekran znajduje się na wysokości naszego spojrzenia. Co za tym idzie, przestaniemy się garbić, a do tego zyskamy okazję do poprawy sylwetki za biurkiem. Zdaniem wielu, wyżej umieszczony laptop pozwala na dłuższą i mniej męczącą pracę biurową. Wyższa pozycja kamery w obudowie ekranu jest z kolei pożądana podczas wideokonferencji.



Nie musimy się także obawiać o wytrzymałość i solidność podstawki. X-Kit UGREEN został wykonany ze stopu aluminium i znosi stałe obciążenie do 5 kilogramów. Co za tym idzie, podstawkę możemy wykorzystać w połączeniu z najbardziej masywnymi laptopami. X-Kit jest także bardzo odporny na wysokie temperatury, działając w zakresie od -10 do 60 stopni Celsjusza. Do tego dochodzi zabezpieczenie przed zwarciem i zabezpieczenie nadprądowe wbudowane w stację dokującą.



