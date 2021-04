Nie daj się nabrać przy zakupie samochodu. Kup miernik grubości lakieru w świetnej cenie i sprawdź auto

Świetna cena, historia niby bez zarzutu, jedziesz, oglądasz, kupujesz, a potem okazuje się, że samochód tak naprawdę był obity z każdej strony, a jeden ze słupków składa się niemal wyłącznie ze szpachli. Jak się przed tym uchronić? Najlepiej wyposażając się w czujnik grubości lakieru.

Można oczywiście wynająć do sprawdzenia samochodu profesjonalistów, ale każde takie sprawdzenie kosztuje. A jeśli mamy na oku kilkanaście różnych egzemplarzy, to budżet na zakup samochodu możemy wyczerpać jeszcze na etapie takich weryfikacji. Nie wspominając już o sytuacji, kiedy sami prowadzimy komis samochodowy - nawet na małą skalę. Wtedy miernik lakieru jest absolutnie niezbędnym narzędziem pracy.

Ile kosztuje miernik grubości lakieru?

Na rynku samochodów używanych nie ma okazji, ale w naszym sklepie jak najbardziej występują. I tak np. miernik NextPTG Advanced kosztuje standardowo 379 zł. W aktualnej promocji w Sklepie Spider's Web można go kupić o 20 proc. taniej.

Z kolei miernik dla bardziej wymagających użytkowników, NexPTG Proffessional, kosztuje bez promocji 549 zł za wersję standardową i równe 600 zł za wersję z poręczną walizką transportową. Przy czym również i te dwa bardziej zaawansowane sprzęty są aktualnie objęte promocją, dzięki której zapłacimy o 20 proc. mniej.

Co potrafią mierniki NextPTG?

Przede wszystkim, co dość oczywiste, mierzą grubość warstwy lakieru. Za pomocą każdego z tych urządzeń jesteśmy w stanie zbadać zarówno elementy ze stali, stali ocynkowanej, jak i aluminium.

Zasada działania jest przy tym prosta - włączamy miernik, przykładamy do badanego elementu, po czym otrzymujemy informację na temat materiału i warstwy lakieru. Dowiadujemy się przy tym, czy lakier ma oryginalną grubość, czy była nakładana druga warstwa lakieru, czy coś poważniejszego było robione, a w ekstremalnej sytuacji - czy pod pozornie zdrową częścią nie kryje się przypadkiem radosna twórczość rzeźbiarza-lakiernika.

Co najważniejsze, wszystkie te informacje są wyświetlane na ekranie podłączonego smartfona.

Zresztą nie tylko wyświetlane, ale jeśli trzeba - również i zapisywane. W aplikacji można bowiem zapisywać zarówno pojedyncze pomiary, jak i tworzyć całe, szczegółowe raporty - wliczając w to szczegółowe pomiary dla każdego z elementów nadwozia.

Nie musimy być przy tym ekspertami motoryzacyjnymi, żeby przeprowadzić pomiary w odpowiednich miejscach - aplikacja prowadzi nas przez cały proces krok po kroku, wskazując elementy, które szczególnie warto poddać pomiarom:

Naszym zadaniem jest tylko podążać za tymi wskazówkami, przykładając miernik w odpowiednich, wskazanych na grafikach miejscach. Po takiej krótkiej rundzie automatycznie generowany jest PDF z podsumowaniem raportu (widoczny na wcześniejszym obrazku), który możemy sobie zapisać albo wysłać np. do znajomego, który był zainteresowany zakupem tego egzemplarza.

Gdyby tego było mało, aplikacja podpowiada nam równie, co jeszcze warto sprawdzić w samochodzie. Porady są wyświetlane w formie listy zadań, więc łatwo odznaczać te z nich, do których już się zastosowaliśmy:

I nagle okazuje się, że sprawdzenie stanu blacharki w aucie wcale nie musi być tajemną sztuką. Przy okazji dobrze wiadomo, że najlepiej sprawdzi auto osoba, która planuje nim potem jeździć, więc może warto zrobić to samemu, zamiast zlecać to innym. Tym bardziej, że jeśli czegoś nie wiemy, to aplikacja ze wszystkim nam pomoże.

Aplikację NxtPTG można przy tym zainstalować na smartfonach z iOS 11 lub nowszym, z Androidem 5.0 lub nowszym, a także sprzętach z Android Wear. Wymagana jest też obsługa Bluetooth LE.

Czym różni się NexPTG ADVANCED od NexPTG PROFESSIONAL?

Przede wszystkim zakres pomiaru - dla Advanced jest to 0 - 2200 μm (0 - 86,61 mils), natomiast dla Professional - 0 - 2500 μm (0 - 98,43 mils). Taka sama jest natomiast rozdzielczość pomiaru i wynosi 1 μm (0,04 mils).

Na korzyść wersji Professional przemawia jednak m.in. liczba pomiarów, które można zapisać w pamięci (do 4000 pozycji, Advanced - do 2000), a także - a może przede wszystkim - ruchoma głowica. Umożliwia ona dokonanie pomiaru nawet na tych elementach samochodu, które są wypukłe albo wklęsłe, więc bez problemu sprawdzimy nawet najbardziej problematyczne zakamarki karoserii.

Odmiana Professional oferuje też komunikację API, dzięki czemu można np. automatycznie przesyłać dane czy raporty na serwer i np. synchronizować raporty pomiędzy aplikacjami.

Poza tym w obu przypadkach mamy do dyspozycji opcję pomiaru ciągłego lub pojedynczego, statystyki pomiarów i badanie względem punktu odniesienia. Oba urządzenia są też zasilane z 2 baterii AA, które powinny wystarczyć na nawet 100 godzin pomiarów. Nie musimy przy tym obawiać się zim czy upałów - sprzęt może pracować w zakresie temperatur od -20 do 40 stopni Celsjusza.

Nie warto szukać okazji. Chyba że w Sklepie Spider's Web.

Zamiast więc pędzić do sprzedającego z gotówką i kupować, bo zaraz będzie tylko drożej, lepiej po drodze wyposażyć się w miernik grubości lakieru - niekoniecznie w wersji Professional (chyba że prowadzimy komis), ale chociażby w wersji Advanced. Tym bardziej, że promocja obniżająca ich cenę o 20 proc. nie będzie trwała wiecznie i że... nawet drogie auta potrafią być często malowane i szpachlowane z każdej możliwej strony.

Warto być więc przygotowanym i na spokojnie sprawdzić je przed zakupem. Chociażby po to, żeby później przestrzec innych przed potencjalną miną.