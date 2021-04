Oglądaj na żywo: lot rakiety New Shepard. Firma Jeffa Bezosa coraz bliżej lotu załogowego

Turystyka kosmiczna to cel, do którego dąży nie tylko SpaceX. Dzisiaj odbędzie się już piętnasty lot suborbitalny rakiety New Shepard, którą właściciel Amazonu Jeff Bezos chce w przyszłości wozić ludzi w przestrzeń kosmiczną.

Relacja ze startu rakiety rozpocznie się dzisiaj (środa, 14. kwietnia) o 16:15 polskiego czasu, aczkolwiek sam start zaplanowano na godzinę 17:56. Zanim jednak do niego dojdzie, firma chce przetestować własne procedury przyjmowania pasażerów na pokład kapsuły załogowej.

Grupa pracowników firmy Blue Origin odegra w tym teście rolę pasażerów. Po wejściu na pokład kapsuły, wszyscy zajmą miejsce pasażerów i przetestują swoje zestawy służące do komunikacji z innymi członkami załogi. W międzyczasie właz kapsuły zostanie zamknięty tak, jak będzie to miało miejsce podczas faktycznych lotów załogowych. Po zakończeniu testu pasażerowie opuszczą kapsułę.

O godzinie 17:56 rakieta wystartuje w lot suborbitalny. Po kilku minutach lotu, w okolicach jego apogeum kapsuła odłączy się od rakiety i wróci na Ziemię na spadochronach. Zanim dotrze do jej powierzchni, New Shepard już od kilku minut będzie stał na lądowisku.

Po zakończeniu samego lotu w pobliżu kapsuły ponownie znajdą się pasażerowie. Tym razem ich zadaniem będzie przetestowanie procedury otwierania włazu i wychodzenia z pokładu rakiety po locie.

Lot oznaczony jako NS-15 jest już drugim w tym roku lotem New Sheparda. Na szczycie rakiety od lotu NS-14 instalowana jest najnowsza wersja kapsuły załogowej, która w dużej mierze przypomina już kapsułę, jaką w kosmos będą latali pierwsi pasażerowie.

Jak na razie jednak nie wiadomo, kiedy faktycznie pasażerowie polecą rakietą. W przeciwieństwie do SpaceX Blue Origin nieszczególnie chwali się każdym możliwym sukcesem na drodze do lotów komercyjnych. Testy rakiety i kapsuły trwają jednak już od pięciu lat. Pozostaje mieć nadzieję, że firma jest już blisko pierwszych lotów załogowych.