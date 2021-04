Odmierzanie czasu to wciąż jedna najważniejszych funkcji, na których polegamy każdego dnia. Trudno robić to prościej niż z minutnikiem Baseus Heyo.

Precyzyjne kontrolowanie upływu czasu jest kluczowym elementem w wielu dziedzinach naszego życia. W czasie gotowania jedna minuta może przesądzić o tym, czy potrawa będzie smakowała właściwie. Parząc kawę wystarczy kilkadziesiąt nadmiarowych sekund, by zepsuć napar. Czas kontrolujemy w czasie pracy a nawet treningu.

I choć w większości przypadków czas możemy kontrolować, stosując minutniki w zegarkach czy smartfonach, tak nie zawsze jest to szybkie i wygodne. Wyjęcie telefonu z kieszeni i otworzenie aplikacji zajmuje czas. Podobnie jak wybranie odpowiedniej opcji w smartwatchu, czy - w przypadku klasycznych zegarków - ręczne wprowadzenie czasu odliczania.

Baseus Heyo to najprostszy sposób odliczania czasu.

Minutnik/stoper Baseus Heyo to dysk o średnicy 78 mm i grubości 27,5 mm. Konstrukcja jest banalnie prosta: na froncie mamy wyświetlacz, na krawędzi obrotowy pierścień, zaś z tyłu wejście na baterie i przełącznik głośności alarmu.

Baseus Heyo ma zintegrowany magnes, więc możemy przyczepić go do dowolnej metalowej powierzchni: lodówki, kuchenki czy tablicy.

Działanie Baseus Heyo jest bajecznie proste. Wystarczy obrócić pierścień i już - minutnik zaczyna odmierzać czas. Maksymalny czas odliczania wynosi 0-99 minut lub 0-55 sekund. Głośność alarmu sygnalizującego zakończenie odliczania regulujemy przełącznikiem z tyłu obudowy. Minutnik można wyciszyć, lub ustawić dwa poziomy głośności: 60-70 dB lub 80-90 dB.

Stoper waży raptem 90 g, więc można go zabrać wszędzie i przyczepić do każdej powierzchni bez obaw o to, że odpadnie pod własnym ciężarem. Baseus Heyo jest też całkowicie bezprzewodowy; zasilają go trzy baterie AAA.

Gdzie przyda się minutnik Baseus Heyo?

Lista zastosowań kończy się tam, gdzie kończy się wyobraźnia. Baseus Heyo można zastosować dosłownie w każdym miejscu, w którym potrzeba precyzyjnie odmierzyć czas.

Najbardziej podstawowym z nich jest oczywiście kuchnia, gdzie Baseus Heyo będzie prostszym rozwiązaniem niż np. stoper wbudowany w kuchenkę, który to nie każda kuchenka zresztą posiada. Po wstawieniu potrawy na ogień czy do piekarnika przekręcamy minutnik i odmierzamy czas przyrządzania. Ale nie tylko w kuchni.

Podczas treningów w domowym zaciszu można wykorzystać minutnik do treningów interwałowych, odmierzając na zmianę czas ćwiczeń i czas odpoczynku.

Podczas pracy można zaś wykorzystać Baseus Heyo do odmierzania czasu działania i przerwy, np. w myśl techniki pomodoro: 25 minut pracy, 5 minut przerwy.

Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi i wygodnemu pierścieniowi odmierzanie czasu z Baseus Heyo jest proste i intuicyjne, niezależnie od scenariusza użytkowania.

