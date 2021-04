Jak mówi Xiaomi, Mi Fan Festival to wyraz wdzięczności dla fanów, dzięki którym marka tak dobrze radzi sobie na rynku. Do festiwalu promocji dołącza także sklep x-kom, w którym produkty marki Xiaomi (i nie tylko) kupimy w znakomitych cenach.

Podczas Mi Fan Festival można nabyć w promocji smartfony, smartwatche, projektory, routery czy hulajnogi. Jakby tego było mało, w x-komie trwa również tydzień z HP oraz promocja na fotele i biurka Silver Monkey, więc można zbudować stanowisko biurowe lub gamingowe w bardzo atrakcyjnej cenie. Ponadto x-kom przygotował nowy turniej e-sportowy, który może stać się przepustką do świata profesjonalnego gamingu.

Świętuj Mi Fan Festival w sklepie x-kom.

Mi Fan Festival to święto fanów marki Xiaomi, ale mogą z niego skorzystać także ci, którzy jeszcze nie używali sprzętów tego producenta. Asortyment produktów biorących udział w promocji jest tak ogromny, że każdy znajdzie coś dla siebie – od smartfonów, inteligentnych opasek, bezprzewodowych słuchawek, przez routery, monitory aż po hulajnogi. Ale to nie wszystko, bo festiwal trwa także w al.to, gdzie możecie kupić odkurzacze czy oczyszczacze powietrza.

Promocja nie wymaga aktywacji kodu rabatowego i obowiązuje do 15 kwietnia 2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli objętych nią produktów. Nie łączy się z innymi promocjami.

Promocja na fotele i biurka Silver Monkey.

Nieprędko wrócimy do biur i szkół, więc stworzenie dla siebie optymalnego miejsca do pracy i nauki jest kluczowe dla ich efektywności. Teraz jest dobra okazja, by zadbać o swoje otoczenie, gdyż w x-komie trwa promocja na fotele i biurka gamingowe Silver Monkey, które kupicie 30 proc. taniej.

Oczywiście nazwa „dla graczy” nie sprawia, że nie-gracze nie mogą skorzystać z produktów Silver Monkey. Fotel gamingowy z poduszkami lędźwiowymi i dużą możliwością regulacji zapewnia ergonomię, jakiej nie jest w stanie zapewnić zwykły fotel biurowy. Zobacz najciekawsze modele z promocyjnej oferty:

Aby skorzystać ze zniżek na fotele i biurka Silver Monkey:

Dodaj do koszyka produkt objęty promocją. Aktywuj kod rabatowy: graj-z-malpka. Dokończ składanie zamówienia.

Promocja obowiązuje do 15 kwietnia 2021 r. lub do wyczerpania puli objętych nią produktów. Nie łączy się z innymi promocjami. Każdy klient może kupić jedną sztukę produktu promocyjnego.

Rabaty do 32 proc. podczas Tygodnia HP w x-kom.

Po stworzeniu optymalnego miejsca do pracy, rozrywki i nauki warto jest wyposażyć w odpowiedni sprzęt. Dobrą ku temu okazją będzie Tydzień HP w x-kom, w ramach którego można kupić desktopy, urządzenia AiO, laptopy, monitory, drukarki czy peryferia HP z rabatem nawet 32 proc.

Aby skorzystać ze zniżek podczas Tygodnia HP:

Promocja obowiązuje wyłącznie do 13 kwietnia 2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli objętych nią produktów. Nie łączy się z innymi promocjami. Każdy klient może kupić jedną sztukę produktu promocyjnego.

Pierwiastek x – wskocz do świata PRO gamingu.

Mówią, że aby odnieść sukces, trzeba mieć w sobie „ pierwiastek x” - wśród uczestników turnieju e-sportowego będą go szukać x-kom, Intel i ESL. Organizatorzy chcą wyłowić największe perełki wśród fanów gamingu i dać im szansę na dołączenie do grona profesjonalnych graczy. Swoje umiejętności gracze sprawdzą w: League of Legends, Rainbow 6, Starcraft 2, CS:GO oraz Valorant.

Rozgrywki będą trwać przez cały rok na platformie ESL Play, a turniej zakończy gamingowa impreza w Strefie Gracza x-kom w warszawskim Centrum Handlowym Reduta. Pula nagród wynosi 25 tys. zł.

Aby zwiększyć szanse graczy na wygraną, x-kom przygotował rabat na komputery G4M3R oraz podzespoły komputerowe. Aby z niego skorzystać:

Dodaj do koszyka produkt z promocyjnej oferty. Aktywuj kod rabatowy: pierwiastek-x. Dokończ składanie zamówienia.

*Materiał powstał we współpracy ze sklepem x-kom.pl