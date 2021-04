Kapitalna funkcja w Chrome: zaznaczasz fragment strony i dostajesz link, którym możesz się podzielić

Jedną z nowości wprowadzonych do Chrome 90 jest możliwość tworzenia hiperłączy nie tylko do danych witryn czy aplikacji, a też do konkretnych ich fragmentów. Ich tworzenie jest bardzo proste i zajmuje krótką chwilę.

Chrome 90 (i nowsze) właśnie zyskuje nową funkcję. Ta jest wprowadzana poza standardowym cyklem aktualizacyjnym i jeszcze nie jest dostępna u wszystkich użytkowników – choć wymaga aktualizacji przeglądarki Google’a do najnowszej wersji. Pozwala na tworzenie bardziej precyzyjnych łączy – a więc takich, które odsyłają do konkretnego miejsca na danej witrynie. Na przykład do podsumowania niniejszego tekstu.

Funkcja ta, przynajmniej na razie, jest dostępna wyłącznie w Google Chrome, choć zapewne twórcy innych przeglądarek wykorzystujących technologię Chromium niebawem ją skopiują. Zwłaszcza że jest niezwykle praktyczna.

Link do fragmentu strony – jak stworzyć? Poradnik.

W zasadzie to określenie poradnik jest tu nieco na wyrost. Bo jeżeli użytkownik używa Chrome’a 90 i ma już tę funkcję odblokowaną, czynność ta jest banalnie prosta.

Należy zaznaczyć fragment witryny do którego ma prowadzić odnośnik, następnie wcisnąć prawy klawisz myszy bądź gładzika lub przytrzymać na zaznaczeniu palec – i wybrać opcję Kopiuj link do zaznaczenia.

Łącze zostanie skopiowane do systemowego Schowka i może być wklejone gdziekolwiek: na przykład do maila czy wiadomości na komunikatorze internetowym.