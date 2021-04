Tak na pożegnanie. Oficjalna lista telefonów LG, które dostaną nowe wersje Androida

LG wycofuje się z rynku telefonów komórkowych, jednak po raz wtóry zapewnia, że klienci, którzy zaufali firmie, nie będą rozczarowani. Producent opublikował listę telefonów LG, które dostaną Androida 12 i 13.

Szkoda LG, będę tęsknił. Co prawda od długiego czasu nie miałem ochoty na telefon tego producenta, ale trudno go nie szanować za bycie oryginalnym. LG nigdy nie bało się eksperymentować na rynku telefonów, zawsze szukało nowych sposobów na zyskanie sympatii klientów. Te czasy odchodzą w zapomnienie. Ale co z tymi, którzy lojalnie kupowali telefony LG? Czy nawet przypadkowo, bo była dobra okazja?

LG zapewnia, że wycofanie się z rynku telefonów komórkowych nie oznacza, że sprzedane już urządzenia zostaną porzucone. Producent ma utrzymać zespół inżynierów opiekujących się oprogramowaniem telefonów LG jeszcze przez najbliższe lata.

Telefony LG i Android 12. Właściwie to część dostanie nawet system Android 13.

Poniższa lista została opublikowana przez koreański oddział LG. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że nowe oprogramowanie zostanie udostępnione tylko na koreańskim rynku – choć to względnie mało prawdopodobne i wspominam o tym tylko na wszelki wypadek.

Telefony, które dostaną Androida 12 to Wing, Velvet, Velvet LTE, V50s, V50, G8, Q31, Q52 i Q92. Pierwsze trzy z wymienionych urządzeń dostaną też Androida 13.

Dodatkowo, według niemieckiego oddziału LG, telefon Velvet 5G już powinien dostać Androida 11, a telefony G8X, Velvet 4G, G8S, Wing, K52 i K42 powinny go otrzymać w ostatnim kwartale bieżącego roku.