Kosmiczna tapeta tygodnia: młode gwiazdy w gromadzie Messier 7. Pobierz i ustaw jako tło pulpitu

Planety planetami, galaktyki galaktykami, jednak nocne niebo od tysiącleci fascynuje ludzi dzięki gwiazdom. Te jaśniejsze łączone są w gwiazdozbiory, ciemniejsz widzimy na niebie raczej jako tło dla tych pierwszych. Dlatego dzisiaj na tapetę wybraliśmy właśnie gwiazdy.

Dzisiejsza tapeta przedstawia otwartą gromadę młodych gwiazd oddalonych od nas o około 800 lat świetlnych. Znana jest jako Gromada Ptolemeusza. W katalogach obiektów astronomicznych obiekt ten jest oznaczony jako Messier 7 oraz NGC 6475.

M7 to jasna, duża gromada znajdująca się w gwiazdozbiorze Skorpiona. Astronomowie szacują, że tworzące ją gwiazdy powstały zaledwie 220 mln lat temu. Oznacza to, że są bardzo młode. Wystarczy ten wiek porównać do wieku wszechświata - 13,7 mld lat czy chociażby wieku Układu Słonecznego - 4,6 mld lat.

W całej gromadzie znajduje się około 100 gwiazd rozłożonych na obszarze o średnicy około 25 lat świetlnych. Z czasem co dziesiąta gwiazda w gromadzie zakończy swoje życie w eksplozji supernowej. Pozostałe, jak to ma miejsce w większości gromad otwartych, oddalą się od siebie i każda z nich podąży w swoją stronę, tym samym kończąc grupową podróż.

Gromady tego typu powstają zazwyczaj z tego samego obłoku gazu i pyłu, przez co wszystkie gwiazdy w gromadzie charakteryzują się tym samym wiekiem i składem chemicznym. Dzięki temu zresztą są one doskonałym laboratorium do badania ewolucji gwiazd.

Autorzy powyższego zdjęcia zwracają uwagę na jeszcze jedną cechę gromady uchwyconą w kadrze. Gęsto upakowane gwiazdami tło jest niejednorodne. Ciemniejsze obszary to w rzeczywistości ciemne pasma pyłu i gazu przesłaniające leżące w tle gwiazdy. Nie wiadomo jednak, czy owe obłoki należą do gromady, czy po prostu akurat gromada przechodzi na ich tle. Nie zmienia to jednak faktu, że fajnie by było gdyby się okazało, iż jest to pyłowo-gazowa pozostałość po obłoku, z którego uformowały się gwiazdy tej gromady.

Powyższą grafikę w wielu różnych formatach możesz pobrać na swoje urządzenia ze strony Europejskiego Obserwatorium Południowego.

