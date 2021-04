Samsung stworzył aplikację, która zamienia iPhone’a w Galaxy. No, mniej więcej

Nowozelandzki oddział Samsunga stworzył aplikację webową, która udaje interfejs Androida z One UI. Ma ona pozwolić użytkownikom iPhone’ów potestować interfejs telefonów Galaxy, by przekonali się, czy im odpowiada.

Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. To oznacza, że nawet jeśli danemu wieloletniemu użytkownikowi iPhone’a Apple ostatnio dotkliwie podpadł, to ten zapewne i tak niechętnie przesiądzie się na telefomn innego producenta. Bo inne ikonki, sposób obsługi, aplikacje, wszystkiego trzeba się uczyć od nowa. Samsung postanowił spróbować zachęcić tych klientów do odwagi.

W tym celu stworzył aplikację webową iTest skrojoną na miarę pod Safari na iOS (i działającą tylko w tej przeglądarce). Ta po otworzeniu prosi użytkownika o pozwolenie na dodanie iTest na ekran domowy iPhone’a. Od tej pory każde kliknięcie włącza pełnoekranową symulację Samsunga Galaxy.

iTest, czyli Samsung Galaxy na ekranie iPhone’a.

Aplikacja nie podpina się pod systemowe funkcje telefonu, zabezpieczenia iPhone’a na to nie pozwalają. Nie można więc za jej pośrednictwem dzwonić do prawdziwych znajomych czy synchronizować prywatnych danych. iTest to tylko demonstracja interfejsu, a nie zupełnie nowy launcher na iPhone’a. Nie zmienia to jednak faktu, że aplikacja jest bardzo rozbudowana.

Działają niemal wszystkie aplikacje, symulowany jest nawet Galaxy Store, czyli samsungowy sklep z aplikacjami, grami i motywami. Można nawet telefonować – choć tylko do automatu, który zaczyna opowiadać o zaletach telefonów Galaxy. Z kolei uruchomienie Aparatu włącza filmik, w którym fotograf Logan Dodds opowiada o fotograficznych funkcjach telefonów Samsunga.

iTest to dzieło nowozelandzkiego oddziału Samsunga, ale aplikacja nie jest w żaden sposób ograniczona geograficznie. Mogą się nią pobawić również polscy użytkownicy iPhone’ów. Apka dostępna jest pod tym adresem.