Apple zaprezentował nowe tablety z górnej półki. Podczas wiosennej konferencji Spring Loaded poznaliśmy wreszcie specyfikację oraz ceny iPadów Pro (2021) z procesorem M1 rodem z komputerów Mac.

Firma z Cupertino bardzo długo zwlekała z wprowadzeniem do portfolio zupełnie nowych tabletów dla profesjonalistów. iPad Pro (2020), na którego debiut czekaliśmy dwa lata, okazał się wyłącznie delikatnym odświeżeniem iPada Pro z 2018 r. Tym samym Apple ostatnio wprowadził gruntowne zmiany w designie aż trzy lata temu, kiedy to wrócił w segmencie tabletów do ostro zakończonych krawędzi obudowy, przygotowując nas poniekąd na premierę iPhone’a 12.

Model zaprezentowany przed dwunastoma miesiącami dostał od projektantów jedynie nowocześniejszy procesor względem poprzednika oraz aparat z LiDAR-em (co ciekawe, jeszcze przed iPhone’em). Cała reszta, w tym obudowa, pozostała na swoim miejscu, dzięki czemu zaprezentowane w 2020 r. etui z klawiaturą Magic Keyboard pasowało do obu modeli. W tym roku Apple znowu nie odświeżył designu swojego topowego tabletu, a najważniejszą nowością w iPadzie Pro (2021) jest… procesor.

iPad Pro 5. generacji dostał chip Apple M1.

Pod względem wyglądu oraz designu nowe tablety w ofercie Apple’a wyglądają niemal identycznie jak ich poprzednicy. Co ciekawe, w połączeniu z klawiaturą Magic Keyboard, przypominają… tegorocznego 24-calowego iMaka, który został właśnie zaprezentowany. Wreszcie, po kilku latach, oferta Apple’a zaczyna się nieco unifikować pod kątem designu. Obudowa to jednak jedno, a najważniejsze jest to, iż w iPadzie Pro zmieniło się jego krzemowe serce.

Od teraz topowe sprzęty z iPadOS będą wykorzystywały dokładnie ten sam procesor wykonany w architekturze ARM, który napędza komputery od MacBooków, przez Maki mini, po nowego iMaka: Apple M1. Pojawiła się w mojej głowie jednak właśnie nadzieja, iż iPady zaczną obsługiwać tryb Dual Boot, który pozwoliłby uruchomić na nich system macOS, a tablet mógłby zastąpić komputer po podłączeniu monitora… Na nowości związane z oprogramowaniem musimy jednak poczekać pewnie aż do konferencji WWDC 2021.

Przyjrzyjmy się bliżej innym nowościom sprzętowym w iPadzie Pro (2021).

Kolejną nowością w iPadzie Pro jest obsługa standardu Thundebolt w ramach USB 4, gdyż do tej pory te modele oferowały jedynie zwykły port USB-C, który zapewniał niższą przepustowość. Oprócz tego otrzymaliśmy potwierdzenie, iż nowy tablet będzie dostępny w wersji 5G, a nie jedynie LTE tak jak w przypadku poprzedników. Apple zwrócił również na zupełnie nowy 12-megapikselowy aparat do selfie o nazwie Center Stage, która ma obiektyw z utraszerokim kątem widzenia.

Oprócz tego pojawiły się pierwsze poważne różnice pomiędzy specyfikacją modeli z 11-calowym oraz 12,9-calowym wyświetlaczem. W tym drugim przypadku pojawił się zupełnie nowy typ ekranu, ale nie jest to AMOLED znany z iPhone’ów. Apple postawił w tabletach na technologię Mini LED, która jest ewolucją ekranów typu LCD z mniejszymi i znacznie gęściej upakowanymi diodami doświetlającymi. Apple nazwał ten panel Liquid Retina XDR co jest nawiązaniem do monitora Apple XDR.

iPad Pro (2021) z 12,9-calowym wyświetlaczem Mini LED oferuje typową jasność na poziomie 1000 nitów oraz maksymalną na poziomie 1600 nitów, którą zapewni 10000 diod.

Apple pochwalił się przy tym, iż pojawi się nowa wersja kolorystyczna — oprócz srebrnej i szarej pojawi się biały model, do którego będzie można dokupić białą Magic Keyboard. Dla osób, które wysupłały niemałe pieniądze na zeszłoroczny model klawiatury, mam przy tym dobrą wiadomość — ponownie będzie ona pasowała do nowego modelu.

Jeśli chodzi o ceny, to zaczynają się od 799 dol., czyli 3899 zł za wersję 11-calową oraz 1099 dol., czyli 5499 zł za wersję 12,9-calową. Jeśli chodzi o górną granicę, to wynosi ona bagatela 11799 zł — nowy iPad Pro z 12,9-calowym wyświetlaczem może w końcu mieć, oprócz wspomnianego 5G, do 16 GB RAM-u i do 2 TB przestrzeni dyskowej.

Z pełnym cennikiem iPadów Pro (2021) zapoznacie się tutaj. Apple zacznie przyjmować zamówienia na nowe tablety już 30 kwietnia 2021 r. Dostaw spodziewamy się w maju.