Dlaczego warto posiadać słuchawki TWS? [KONKURS]

Przez długi czas byłem przekonany, że słuchawki bezprzewodowe typu TWS nie są dla mnie. Jednak przez ostatni rok przekonałem się, że się myliłem i w wielu sytuacjach słuchawki bezprzewodowe okazują się niezastąpione. Dlatego warto je kupić... albo przynajmniej wygrać w naszym konkursie.

Oglądanie telewizji, gdy inni śpią

Jednym z moich ulubionych zastosowań słuchawek Huawei Freebuds 4i jest fakt, że można je podłączyć do każdego urządzenia. Wielu osobom może wydawać się to nic specjalnego, w końcu słuchawki przewodowe też można podłączyć do każdego sprzętu z wyjściem słuchawkowym. Pamiętajmy jednak, że od kilku lat coraz mniej urządzeń ma tego typu gniazdo. Nie znajdę go w moim smartfonie ani tablecie, a także część testowanych przeze mnie komputerów pozwala na podłączenie słuchawek przewodowych wyłącznie za pomocą przejściówki. Znak czasów.

Jednak są też sprzęty, do których długo nie mogłem podłączyć słuchawek, choć chciałem to zrobić. Tyczy się to głównie telewizorów. Obecnie duże ekrany to w przeważającej większości modele Smart TV, które pozwalają na podłączenie rozmaitych akcesoriów Bluetooth, w tym słuchawek. Dzięki temu mogę oglądać swój ulubiony serial o 6:30 w niedzielę bez budzenia innych domowników. Mogę też używać tylko jednej słuchawki, by mieć pewność, że w pełni nie odetnę się od otoczenia.

Korzystanie ze słuchawek podczas usypiania dziecka

Ten punkt niejako łączy się z poprzednim. Mój brat cioteczny zdradził mi, że słuchawki TWS docenił, gdy został ojcem. Dzięki nim mógł oglądać seriale czy YouTube’a podczas usypiania swojej latorośli. Dziecko nie rozbudzało się, ponieważ nie działały na nie żadne dodatkowe bodźce. Nie widziało ekranu wyświetlonego na telewizorze, smartfonie lub komputerze, bo było od niego odwrócone i nic nie słyszało, bo głośniki były wyłączone. Dostarczaniem dźwięku zajmowała się wyłącznie słuchawka w uchu młodego taty.

Uprawianie sportu

Osoby uprawiające sport też powinny zainteresować się słuchawkami TWS, takimi jak Huawei Freebuds 4i. Podczas biegania unikną w ten sposób zahaczania o przewód, a funkcja świadomości pozwoli im porozmawiać ze spotykanymi ludźmi bez zdejmowania słuchawek. Z kolei podczas treningu na siłowni będą mogły odłożyć smartfon na bok i ćwiczyć bez niego. Gdy jestem na siłowni, sam odkładam telefon na parapet i o nim zapominam. Muzyka dalej mi towarzyszy, bo dźwięk jest przesyłany do nich bezprzewodowo.

Zimowe spacery

Znacie tę sytuację, gdy spacerujecie w mroźny dzień, a podczas ruchu głową przewód słuchawek znajdujący się pod kurtką nagle o coś się zaczepia, a słuchawka wypada wam z ucha? Ja też. Słuchawki bezprzewodowe sprawiły, że nie muszę po raz setny rozpinać kurtki i poprawiać ułożenia przewodu w temperaturze -20 stopni Celsjusza. Przewód nie ma się o co zaczepić, jeżeli go nie ma.

Szeroko pojęty Home Office

Już od ponad roku duża część z nas pracuje i uczy się z domu. Osoby znajdujące się w tej sytuacji wiedzą, jak trudne jest łączenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi. Słuchawki takie jak Freebuds 4i pozwalają nam uzyskać trochę swobody. Nic nie stoi na przeszkodzie, by uczestniczyć w kolejnej nudnej rozmowie i jednocześnie odkurzać, rozwieszać pranie czy zmywać naczynia. Sam robię to niemal codziennie i wykonuję część pracy na przykład podczas przygotowywania posiłków.

Długie rozmowy telefoniczne

To samo tyczy się sytuacji, gdy macie znajomego lub członka rodziny, który może gadać z wami godzinami. W moim przypadku są to dwie osoby: właściciel biura prowadzącego moją księgowość oraz mama. Gdy widzę połączenie od kogoś z nich, od razu chwytam za słuchawki bezprzewodowe i… idę robić coś w domu, skoro mam dwie wolne ręce. Głupio byłoby bezczynnie spędzić godzinę albo i dłużej.

Podróżowanie

Zdaję sobie sprawę, że obecnie zbyt dużo nie podróżujemy, ale wierzę w to, że już niebawem to się zmieni. Wtedy docenimy, że zaśnięcie w trakcie podniebnego lub kolejowego seansu połączone z nagłym obróceniem głowy nie skończy się zderzeniem smartfona z podłogą i jego zniszczeniem. Dodatkowo słuchawki Freebuds 4i mają funkcję aktywnej redukcji szumów (ANC), co pozwala odciąć się od otoczenia. Nie będziemy słyszeć tego płaczącego dziecka, które akurat znalazło się w naszym sąsiedztwie.

A jeżeli będziemy słuchać muzyki na lotnisku czy dworcu i będziemy chcieli usłyszeć nadawany komunikat, jednym gestem uruchomimy tryb świadomości, o którym wspominałem wcześniej. Wtedy usłyszymy absolutnie wszystko.

Jakie słuchawki bezprzewodowe kupić?

Jeżeli przekonałem was do kupna słuchawek bezprzewodowych, powinniście wybrać model wyposażony w technologię aktywnej redukcji szumu i akumulator pozwalający na długi czas pracy, o dobrej jakości wykonania i jak najlepszym stosunku ceny do jakości.

Wszystkie te warunki spełniają słuchawki Huawei Freebuds 4i, które chwaliłem w swojej recenzji. Na ich korzyść działa też, że kosztują one zaledwie 349 zł, a jeżeli kupicie je na Huawei.pl, korzystając z kuponu za zapisanie się na newsletter, obniżycie ich cenę do 299 zł. W tej cenie praktycznie nie ma słuchawek bezprzewodowych i warto o tym się przekonać. Dlatego warto je kupić lub… wygrać w konkursie.

Jak wygrać słuchawki Huawei Freebuds 4i?

W tym celu wystarczy wejść w nagrany przeze mnie film na YouTube, który został umieszczony nad tym akapitem, zasubskrybować kanał i napisać w komentarzu, w jakiej sytuacji z twojego życia nowe Freebudsy byłyby szczególnie przydatne. Najciekawszą odpowiedź nagrodzę właśnie takimi słuchawkami ze sklepu Huawei.pl. Czas na zgłaszanie swoich odpowiedzi mija 28.04.2021 r. Zapraszam do wspólnej zabawy.

Wpis powstał we współpracy z Huawei.